Manako ana tētahi nō te kapa Tall Ferns kia whakatenatena i ngā wāhine o kōnei

E manako ana te poumua o te kapa Tall Ferns a Penina Davidson mā te kawe mai i tōna kapa nō Amerika e whakatenatena ai ngā wāhine o kōnei. He kaitākaro a Davidson mā te kapa California Golden Bears, ā, e hīkaka ana ia ki te tākaro i mua i tōna whānau.

Ko te tohunga o tā Penina Davidson tohutohu wahine he rite ki tōna tohunga ā-kōti.

Hei tā Davidson, e kore koe e whiwhi wheako pēnei nā. Ko wai ka kī ake ka taea te haere ki tāwahi me te hoki mai ki Aotearoa me tō kapa?

I tae atu te tira kareti nō Karepōnia ki tōna kura o mua ki Rangitoto College.

E pūrangiaho te kitea tōna hikaka i runga i te koti.

He mea hikaka he mea wairangi anō hoki tēnei nā te mea ko te wā whakamutunga i hoki mai ahau ki Rangi ko te tau 2013.

Hei tā te kaiako Pia hei tā Lindsay Gottlieb, kātahi anō ka tau te maramatanga ki a ia i tē wā i wehe atu ai rātou inānahi. Ka kī mai ia, ‘Ākuanei ka kitea tōku māmā me te kawe mai hoki i te tīma.

Ki uta, ki tai, he kaiārahi ia, ā, kei a ia ngā pūkenga kia angitū ai.

He wahine miharo a Penina. Nō mātou te whiwhi kei roto ia i tō mātou tīma kei tō mātou whare wānanga anō hoki. Koia tētahi o mātou tino kaitākaro. He pakeke, he kaiārahi anō hoki mō mātou, e mea ana a Gottlieb.

Nā whai anō he whetu tārake a Davidson i runga koti. I kuraina hoki ngā kaitākaro Tāroaroa ki konei pēnei i a Sean Marks rātou ko Tai Wynard ko Isaac Fotu.

Pērā hoki ki te nuinga o ngā tāngata e kāinga rua ana ki tāwāhi, kōtahi noa iho te kai māna.

“I just want my mum to make something for me when I get home.”

Ka whakapi ngā California Golden Bears kia rua ngā kēmu ki Poihakena, ā, he wāhi kitea ki a Davidson.

Photo credit: © Mollie McClure, McClure Images