Magner aiming high

Kei te Taiwhanga Kaukau i Raki Pae Whenua ngā rangatahi kauhoe toa o te motu e whakataetae ana. Ko tētahi he uri o Ngāti Awa, o Ngāti Maniapoto hoki, e kuraina ana ki tētahi o ngā kura autaia i Ahitereiria.

Ko Tarquin Magner tētahi whetu ō āpōpō. Kei te tiro ia ki te Taumāhekeheke o te Ao, he wawata ōna nōna e tekau noa te pakeke.

Kua riro ia Magner i tētahi karahipi ki te Kāreti o St Peters Lutheran i Piripane. He kura rongonui i te ao kaukau, ka mutu kua whai wāhi atu ia ki te karapu kaukau o St Peters Western.

Hei tāna, koira pea tētahi o ngā kura papai rawa kia tutuki i ngā wawata kaukau. Nā whai anō, koira te kura pai mōna.

Nō te mea he 13 noa tana pakeke i tōna whakawhitinga i te Moana Tāpokopoko ā Tāwhaki, kāore tōna māmā a Simone i te rata atu i te tīmatanga. Hēoi he mōhio nōna me tukuna i tana tama kia haere.

I a ia e tamariki ana i noho tōna whānau ki te moutere o Ōhakana i te whanga o Ōhiwa. Nā whai anō he mātātoa te haere ki ngā whakaharatau

I a ata, i a ata ka oho hei te haurua i te whā karaka, ka eke waka tōpaki, kātahi ka haere ki te haratau i te karapu kaukau i Whakatāne.

Ko tā Simone, he uaua te pērā, ahakoa ka pātai noa ia ki a ia anō inaianei nā te aha i pēra ai, kāore rātou i paku māhara i aua tonu. He hiahia no ngā tamariki pēra, ka mutu nā rāua ko tāna hoa i whiriwhiri kia noho ki te moutere rā.

E whakapae ana a Steven Kent, kaikauhoe Ōrimipia ō mua ka ora pai a Magner i ngā kaiako i St Peters Western. Arā ko John Gotfield tētahi, he kaiako o mua o Magner i Aotearoa, ko Dean Boxall anō tētahi.



Ka mutu, he ko ētahi atu o ngā tauira o Kent he kaikauhoe mō Samoa, me tāna anō he autaia tonu te Māori me ngā Pasifika ki te kauhoe. Ka mutu he ataahua te mataki, nā te kaha rata ki ngā momo hākinakina me aro pea ētahi atu ki te hākinakina kauhoe.

Hei āpōpō mutu ai te whakataetae ki te Raki Pae Whenua. Kātahi ka hoki tika atu a Magner ki Ahitereiria, ki ngā whakataetae ā motu i reira.