Mā ngā kēmu Māori e āwhina i te hunga hauā

Kua whakatōngia ngā kēmu Māori ki te hunga hauā hei ara hauora mō rātou. I mahi ngātahi ai te rōpū me He Oranga Poutama, ko te mahi, he rangi hākinakina.

Kei te puāwai ēnei tāngata hauā i tēnei kaupapa Māori.

“It's important that we carry that theme through. Not only in their daily life, but in fun, in play, and where they work. Today is one of those days that we're joining all our Māori games together and just having fun with our Tangata,” nā Tanya Kaihe, kaiwhakahaere nō Te Rōpū Taurima.

Nō tētahi rōpū hauora, nō He Oranga Poutama te whakaaro kia whakaako ai ēnei kēmu no mai rā anō.

“He maha ngā tāngata e hui ana, e wānanga ana mō tēnei momo kaupapa. Nō mātou katoa te take, nā ēnei tangata hauā te whiwhi,” nā Takoha Ropati o He Oranga Poutama.

Rima tekau neke atu ngā tānagata i tae ki tēnei kaupapa. E ai ki ngā kaiwhakahaere, arā ngā hua o te ako i ngā kēmu Māori.

“Pai hoki mō te hinengaro. Ētahi o ngā momo kēmu ko te Mūtōrere hei whakapakari ai o momo rautaki,” Ropati.

“They've particularly enjoyed the Poi because I think that's something that develops hand-eye coordination,” nā Kaihe.

Nō te rangi nei purei ai ngā kēmu pēnei i te Ki-Orahi, i te mahi Poi, i te kēmu Mū Tōrere anō hoki. Ki te tokomaha, ko te wā tuatahi tākaro ai.

“What we're here for is whanaungatanga, manaakitanga, just to have some fun and be together in our community and have some Christmas cheer,” nā Kaihe.

Ko te wawata ka haere tonu tēnei momo kaupapa hei whakaako i ngā kēmu Māori ki te hunga hauā, nā runga anō i te angitū o tēnei rā.