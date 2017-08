Kua wikitōria te kapa rīki o Taniwharau i te taitara rīki toa mō ngā karapu o Waikato i tō rātou tukinga whiringatoa ki ngā Taika o Kirikiriroa ki Rāhui Pōkeka i ngā rangi okioki.

Ka kīnaki ake ngā Taniwha i tō rātou tau tākaro toa mā ngā piro kaute tekau mā ono ki te tekau mā whā tatau whakamutunga.

He piko, he taniwha, he piko, he taniwha te tūtakitaki atu ki ngā Taika.

Ka tere ū ngā Taniwha ki uta, ā, e 16-0 te kaute i te wāhanga tuatahi.

Ka kīnaki a Damien Darlington i tāna anō ūnga ki uta i roto i ngā meniti rua tekau.

Ka whai atu ko Jacob Tai Rakena, ko Darren Kingi anō hoki i ngā mēneti tekau whakamutunga.

Nāwai, nāwai ka eke ngā tatau ki te tekau mā ono piro ki te kore.

Heoi, ka ū anō te ihu o ngā Taika ki uta i te wehenga rua kia whakawhāiti ai ngā piro.

Nā Aaron Jolley ngā Taika i whakatau ake ki uta i ngā mēneti whā tekau mā iwa.

I ngā mēneti tekau whakamutunga ka pakaru ake te kaha o Tamainu Huirama rāua ko Daniel Taungakawa.

Kotahi noa iho te kiki hei taurite, heoi auare ake.

I riri i ngā Taniwharau te toa whakaihuwaka i roto i ngā meneti tāpiri.

Hei tā te kapene mō Taniwharau a Pawhare Brown, "Our plan was to keep to the strategies we had been staying true to throughout the season. We really wanted this grand-final."