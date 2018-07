Kua whata te Ipu o te Ao, ka tirohia ki ngā mētara Orimipia

Kua tau mai ngā toa whakaihuwaka whutupōro takiwhitu o te ao, arā te kapa Ōpango i San Francisco. Kua whakatā ngā kaitākaro, ono wiki te roa, kātahi ka timata ngā whakaritenga e riro ai e rātou te mētara kōura i ngā Taumāhekeheke o te Ao i hei te tau Rua Mano Rua Tekau.

I puta te ihu o te kapa, 33-12 ki a Ingrangi i te whringa toa i San Francisco i te Mane kua hōri. Ko rātou te kapa tāne tuatahi kia pupuri ki te Ipu o te Ao takiwhitu, ko Ngā Mamaku te kapa anake kua pērā hoki.

E rua ngā whainga matua i whakarite e tā Chris Laidlaw kapa mō te tau nei, ko te Whakataetae Hoawhenua, kātahi. Ka rua, ko te Ipu o te Ao. Hei tā te kāpene takirua, hei tā Tim Mikkelson, nō te kauparenga o Whīti i te Tai Kōura, he mōhio nō rātou kōtahi noa iho te mahi e toe ana, ka mutu e mīharo rawa ana ia kua tūtuki i ā rātou aua whāinga.

Ko te ika a-Whiro, ko Kurt Baker tētahi i whai wāhi ki te whiringa toa i Moscow, i te tau 2013, hei tāna he timatanga noa iho tēnei mō ngā tau kei te heke mai. Hei tāna anō, me pērā ka tika, me whakarite whāinga hou te tangata e koke whakamua ai ia.

Nō te aronga pea ki ngā whāinga nui nei i paku ngoikore rātou i te whakataetae World Series, i tae tuatoru mai rātou, kōtahi noa te wikitōria, i Cape Town. Hei tā Baker anō, ahakoa ka ngana rātou ki te angitu i ngā wā katoa, he maringa nō rātou i riro i ā rātou ngā mea whakahirahira o te tau.

Nā te uri o Ngāpuhi, nā Trael Joass te piro whakamutunga o te whiringa toa. Hei tāna, kāore i kō atu i tēra, e oti ai te whakataetae. Hei tāna anō, kāore ia tētahi e kaha whakaatu i ngā kare-ā-roto nōna e whai piro ana, heoi i te whirina whāiti nei i kaha whakaatu e ia i tōna harikoa.

Kua kite i roto i ngā tau kua āta kati te āputa i waenganui i ngā kapa takiwhitu o te Ao. Kua angitu ngā momo whenua pēnei i a Āwherika ki te Tonga, a Āmerika, a Kēnia, me Hāmoa i ngā whakataetae World Series. Ko te whakapae a Baker me whakapeto ngoi tonu a Aotearoa, e piki anō ai rātu ki taumata kē atu. Hei tāna anō, he kaha ngā kaiako arā, a Laidlaw me Liam Barry ki te waihanga mahere rautaki e koke whakamua tonu ai.

Ka hoki ētahi o ngā kaitākaro nei ki ō rātou kapa ITM hei ngā wiki tata nei, ka whakatā te nuinga mō ngā wiki e ono, kātahi kā tōpū anō whakarite ai mō te whakataetae World Series ka timata ki Dubai hei te Whiringa-ā-Rangi.