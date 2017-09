Kua whakaingoatia a McMillan hei kaiako matua o te kapa Ōpango Māori

Kua tohua te uri o Ngāi Te Rangi a Clayton McMillan hei kaiako matua o te kapa Ōpango Māori. Ka whakakapi ake ia i te tūranga i mahue mai i a Colin Cooper.

"I obviously feel very privileged and honoured to have this position bestowed upon me. It's one that a lot of proud men have had the privilege of holding and I'm extremely proud to be able to lead the Māori All Blacks," e mea ana a Clayton.

I heke iho a Cooper i tēnei tūranga, e pai ai tana arotahi ki te kapa Rangatira i te whakataetae Super Rugby.

I tū a MacMillan hei kaiako matua o te kapa whutupōro o Te Waiariki, ā, hei te Nōema ia ārahi ai i te kapa Ōpango Māori i ngā tukinga e rua ki Kānata.

Mātakitakihia mai a Te Kāea hei te 5 i te pō mā Te Reo, hei te 6:30 i te pō hoki mā Whakaata Māori mō ngā taipitopito.