Kua whai wāhi tētahi kāhui kaumātua nō Rotorua ki te kōrero

Kei te whakauru tētahi rōpū kaumātua i ngā mahi mau rākau ki a rātou kanikani whakapakari tinana. Ināianei kua puta he tono ki a rātou kia whakaatu i ēra mahi ki te huihuinga a motu mā ngā kaumātua ki Ngamotu āpōpō. Kia pakari te me te harikoa. Mo Huhana Davie rāua ko Tākuta Laurie Morrison o te kāhui kaumātua o he Ōranga Tinana ki Rotorua ma te whakauru i ngā ringa 'Mau Rākau' e hiki ai te wairua o ētahi atu. “Kei roto i o mātou kanikani, nekeneke mo ngā kuia, na te mea kei a mātou te rākau e tāea tonu te neke” ki tō Davie. Kei te kawehia e Tākuta Laurie Morrison rāua ko Huhana Davie to rāua kaupapa ki te hui ā motu ma ngā rōpū kaumātua i Ngāmotu, engari ko te mahi uaua kia mau tonu ki ngā nekehanga o te 'Mau Rakau'. “I mataku mātou i te timatanga na te mea he uaua kia mau i ngā nekehanga ki te taha kanikani heoi i te wā i ako tika mātou ka māmā ngā mahi”. Toru tekau ngā mema kaumātua kei roto i te kāhui nei, kei waenga i te ono tekau ki te waru tekau te pakeke, ka whakaharatau rātou ia Rāatu, Rāpare i te wiki ki te whare whakapakari tinana a Toa ki Rotorua. “Kia pakari, me ngakau nui ki te pakari me te harikoa hoki”. Tokowha rātou e haere ana hei māngai mo te kāhui ki te hui ā motu, neke atu i te toru rau te hunga ka tae atu ki te hui.