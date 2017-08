Kua tuku miha te Tumuaki o Poipapa ki te Aotearoa All Stars

E matapaetia ana ka whai hua a Poipapa Aotearoa whai muri i te angitū o tētahi tīma i Amerika.

Ko te kapa Aotearoa All Stars te kapa tuatahi nō tēnei motu kia toa ai i tētahi whakataetae ki Amerika.

Kei te nui ngā urupare me ngā whakamiha nō te ekenga o te kapa Aotearoa All Stars ki te taumata.

Kātahi nei rātou i uru atu ai ki te whakataetae Back to School Bash hei para huarahi ki te tātāwhāinga o Cal Ripken.

E ai ki Tumuaki o Baseball New Zealand a Ryan Flynn, "koirā pea te urupare nui rawa mai i te pae pāpori nō te ao hākinakina o Aotearoa."

Nō te rironga o te whakataetae Back to School Bash, pāpāho mai, kaikimi tangata mai, kua pariparia te kapa.

"Ināianei kua puta he kōrero, he haunene. He mea nui ēnei mō mātou i roto i o mātou haerenga i te ao me te akiaki i ngā tāmariki kia haere ki ngā kareti. Ka noho tūwhera ngā tatau inā toa ai mātou."

E manawanui ana a Flynn kia whai hua ai a Poipapa Aotearoa kei noho kia kotahi anake te taitara.

“He rite tonu te painga o ā mātou kaipara ki ētahi atu i te ao, ēngari me nui ake ngā kemu poipapa kia waea atu rātou. Kei a rātou ngā pūkenga kia kake ake ki ngā taumata teitei.”

Ka tahuri atu rātou ināianei ki te tātāwhāinga o Cal Ripken. Kāore e kore nā tētahi wikitoria anō ka reka ake ki te Tāhuhu Rangapū nei.

“He tīma motuhake tēnei. Ka taea te tīma katoa te noho hei kaitākaro mō ngā kāreti. He ringa ngaio i roto i te hunga tekau mā rima, kāore e kore.”

Nā wai rā, ka whai hua tētāhi atu tīma pērā i te kapa Aotearoa All Stars. Inā te whakaaro o Flynn.