Kua rewa a Hawaiki Toa i Manukau

Nō te rangi nei tū ai te takunetanga tuatahi o Hawaiki Toa ki Manukau. Ko te whai o ngā kaiwhakahaere kia whakatū huarahi e kimi oranga tonutanga ai te iwi, e ngāhau tonu ai ngā mahi.

E hiahia ana a Beez Ngārino Te Waati, kaiwhakahaere o te kaupapa nei kia panoni i ngā āhuatanga e tāmi tonu nei i te iwi Māori, "ko ngā kōrero katoa e pā ana ki tō tātou nei iwi Māori, kei te hē rawa. Nō reira e hiahia atu ana ahau ki te whakawhiti atu ana wērā whakaaro ki roto i a Aotearoa nui tonu."

Ko ngā momo mahi o Hawaiki Toa he kauhoe, he oma, he ruku wai, he peke taiapa he kawe pēke oneone. Ki te taha ruku ko te kimi pounamu te whai o ngā kaiwhakataetae e āhei ai rātou ki te koke whakamua. Hei tā Te Waati ki ā rātou, he mea pai ki te tākoha i tētahi pounamu, he mea anō ki te riro i te tangata i tētahi pounamu nānā anō i tiki.

I hanumi katoa te kaupapa nei e te ahurea Māori. Hei tā Chris Thomas o Ngāpuhi, kaiwhakataetae i te wāhanga tapepe he mea whakakipakipa taua āhuatanga i a ia, me tāna i mea atu ko te ngāhau noa tāna i whai, kātahi ka tuku e Te Waati i tāna kōrero akiaki ki ā rātou, ā ko te wikitōria tērā i te whai.

Nā tētahi tira taua ngā kaiwhakataetae i ārahi ki te rārangi tīmata, ā nā tētahi kapa rātou i pōwhiri i te rārangi whakamutunga, hei tā Jared Wikeepa he mahi whakakī i te manawa te kite i tērā āhuatanga.

Tokorima ngā kaiwhakaari o Shortland Street i whakaoti i ngā mahi. Ko Jarod Rawiri (Mo Hannah), Luke Patrick (Frank Warner), Jayden Daniels (Curtis Hannah), Reuben Milner (Jack Hannah) rātou ko Tane Williams-Accra (Ali Karim) ērā i tautokohia te kaupapa. Hei tā Patrick kārekau he kupu e whakaahua i tōna mīharotanga ki ngā kare-ā-roto. He mea ka rongo noa e te wairua.



Members of the Shortland St cast pose with fellow competitors, and event organiser Beez Te Waati. Photo/file.

Hei tā Rawiri i pīrangi ngā kaiwhakaari nei ki te tautoko i tā Te Waati e whai ana, arā ko te whakawhenumī i ngā Atua me te hinengarro me te wairua e hāpai ake i tēnei momo kaupapa, ā he kaupapa ka whakamātau i te tinana.

Hei tā Te Waati, kei reira te oranga tonutanga o ngā iwi ā haere ake nei, "He taua tō te tīpuna, ahakoa tāne mai, ahakoa wahine mai he taua kei roto i a tātou, nō reira ko tēnei he tuapapa mō tātou ki te whakatinanahia tēnā momo tūāhuatanga.