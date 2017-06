Kua huraina te pōraka Kapa Ōpango Māori hōu e Adidas

Nō te rangi nei i huraina ai e Adidas tētahi putanga motuhake o te poraka o Te Kapa Ōpango Māori hei kuhu mā ngā tāne mau pango i a rātou e whakariterite ana ki te pakanga ki Ngā Raiona o Ingarangi, o Airani anō hoki i te DHL New Zealand Lions Series ki Rotorua hei te Rāhoroi, te 12 o Pipiri.

I eke panuku Te Kapa Ōpango Māori i te pakanga whakamutunga atu ki Ngā Raiona o Ingarangi, o Airani anō hoki i te tau 2005, ā, e whakaaritia ana ko te kēmu tuarua nei ki Rotorua tētahi o ngā tino kēmu o ērā e tū mai nei.

He mea waihanga mai e Luke Crawford, e tētahi o ngā kaumātua o te whutupōro i Aotearoa rāua ko tētahi o ngā ringatoi Māori, ko Dave Burke. He tohu whakamihi te poraka ki tētahi o ngā kaiārahi o te iwi o Te Arawa i aroha nuitia, ki a Mita Hikairo Mohi.

He ākonga a Crawford rāua tahi ko Burke nā Mohi, ā, nā rāua i āta whakahoahoa te poraka. He whakamānawa anō hoki tēnei i ngā tini taitamatāne i whakaakona e Mohi ki te mātauranga me ngā kōrero tuku iho o ngā wānanga mau rākau i Mokoia, i Rotorua.

Hei tā Burke, i āta whakaarohia ngā wāhanga katoa o te tauira, tōna taha wairua, te hāngaitanga me te whakanohotanga atu o te tauira ki runga i te poraka.

“Ka whakaeke atu ana Te Kapa Ōpango Māori ki runga i te papa tākaro, ka whakatoa rātou i a rātou. Koinei te tikanga o te tū ā-toa kei te poho o te poraka, ā, e rua ōna aronga.”

“Tuatahi, he tohu whakatumatuma tēnei ki te hītori o Aotearoa, ā, koinei hoki te wāhanga ahurei ka kitea mai e te hoariri ka kite tuatahi ana mai rātou i te poraka. Tuarua, he tūhono i te kaimau ki te taha wairua, he whakamahara i a ia kāore ia e haere takitahi ana.”

Ko te whakamārama a Crawford mō te taiaha kei te tuarā o te poraka, e whā ōna karu: “Mā ngā karu e whā e titiro ki ngā taha katoa, ko tā te taiaha he tiaki ā-wairua i ngā kaitākaro, ko ēnei hei karu matakana mō te kaimau i ngā wā katoa.

“E hāngai ana ngā tauira kei ngā ringaringa ki te whakapapa me te hononga i waenganui i ngā whānau me ngā iwi o ia kaitākaro. Ka riro mā mātou te mana o ō mātou whānau, ō mātou iwi me te iwi o Aotearoa e hiki i ia putanga atu ki te papa tākaro, ā, ka tū kaha, ka tū ngākau whakapuke mātou i tēnei poraka, i runga i te mōhio kei te whakakanohi mātou i a rātou i ia kēmu.”

He mihi anō ngā taiaha kua āta whakairohia kei ngā taha e rua o te poraka ki a Mita Mohi me tōna kaha ki te hāpai i ngā mahi mau rākau.

Hei tā Simon Cartwright, te Kaiwhakahaere Matua i adidas Rugby: “Ko tā te tauira nā Dave Burke rāua Luke Crawford i waihanga, he whakatinana i te mana, i te aronga me te manawanui o Te Kapa Ōpango Māori. Ka kuhu rātou ki tēnei poraka, ā, mā te ngākau tapatahi, mā te hītori me te mana e hinga ai i a rātou Ngā Raiona.”

Ka āhei ngā kaitautoko ki te tuarā i Te Kapa Ōpango Māori mā te hoko i te putanga motuhake o te poraka (RRP $150) i ngā toa adidas katoa, i ngā toa hākinakina nunui, i ngā toa whutupōro puta noa i te ao, i te ipurangi anō hoki, i www.adidas.com.