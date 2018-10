Kua hoki mai Erena Mikaere ki te wā kainga, kaitākaro toki poitarawhiti

Kua hoki mai a Erena Mikaere ki te wā kainga hei whakarite mo te whakataetae ANZ Premiership mo te tau e tū mai nei, i te tākaro poitarawhiti ia ki raro o Sunshine Coast Lighting ki Ahitereria i tēnei tau. Ka tākaro ia mo ngā Northern Mystics. Kua hoki mai ia ki te wā kainga kia pai tana noho tata ki tōna whānau. “E waru te pakeke o taku tamahine, kei konei ia e noho ana ki te tana o ōku mātua, nō reira i Taikoura ahau e tākaro poitarawhiti, ka mutu, i konei ia kua wā ahau inaianei ki te tākaro poitarawhiti me te noho ki tōna taha”. Ka tākaro a Mikaere mo ngā Northern Mystics hei te tau e tū mai nei. “He tino matatau ngā kaiwhakarite o Northern Mystics, he rawe to rātou kaiako me taku koa ka noho au ki raro i o rātou tohutohu, ko te tiro atu ki te taiao o te kapa tētahi hoki”. Whai muri i tana tākaro mā Sunshine Coast Lighting kua whai pūkenga anō a Mikaere, kia pai ai tana whāngai i ērā pūkenga ki tana kapa hōu. “Kei te mōhio au ki ngā ahuatanga o te tākaro o Aotearoa, heoi i roto i aku akoranga mai Ahitereria ka pai te whāngai atu ki o tātau kaitākaro”. Me te mea anō, kei runga i te pae whakaaro te tirohanga ki te kapa Poitarawhiti o Aotearoa. “Ka pai tērā, engari me aro kē ahau ki te kapa Northern Mystics me te tau tākaro e tū mai nei, na te mea kei te hiahia ahau kia pai taku noho, a muri ake ka wātea te titiro ki ngā rā kei mua”. Ka timata ngā whakaharatau o te kapa Northern Mystics hei te marama e tū mai nei.