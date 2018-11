Ko te whakaurunga te aronga nui mō te taurima hākinakina tua iwa o Tainui

E rima tekau mā tahi ngā marae o Waikato-Tainui kua whakatōpu atu ki ngā papatākaro o Hopuhopu i Ngāruawāhia mō te taurima hākinakina tuaiwa o Tainui ka tū hei ēnei rā whakatā.

Kei te whakanui hoki te iwi i te kotahi rau ono tekau tau o Te Kiingitanga, ā, ko te whakaurunga te aronga nui.

Mai i ngā uri tamariki ki ngā kaumātua hukerekere ana rātou.

“Ko tēnei taku wā tuatahi ki te kori tēnei, engari tino pai,” te korero a Kahotea Purua o te marae o Te Awamaarahi, tekau mā rua tōna pakeke.

“E pīrangi ana ahau te whakakotahi tātou te iwi i tēnei kēmu.”

“I stand there and make them feel guilty,” i mea atu a Ellen Kinred o te marae o Poihākena, 72 ngōna tau. “That's what I do!”

Tōna toru mano ngā kaitākaro nō ia marae kua rehita ki ngā tūmomo tākaro a te raumati, whērā i te tauronarona, te pā whutupōro, te poirewa, te pōitūkohu me te netipōro.

“He hoki mai ki tōku tūrangawaewae kia ora anō tōku tuakiritanga i roto i tōku ao Māori, i roto i te ao o Te Kiingitanga me ngā mātāpono i waihotia e ōku mātua tūpuna,” i kī atu a Puahaere Vaka o Waahi Paa, “kia ora ai i roto i ahau, tōku whānau, hoki i tōku tamāhine.”

Mai i ngā tauhou ki ngā toki whērā i te kāpene nei o te Tira poitūkohu o ngā tāne Māori, a Daniel Green.

“I just want to come back, just have a jam with my cuzzy's and whānau, have a good day,” te kupu a Green nō te marae o Waingaro.

“That's just about what the games are about. And if I can teach some fullas something along the way then all good.”

Ā, ko ngā kaumātua tonu e para ana i te huarahi.

“If they just see you sitting around, then it's only natural that they want to sit around too, but when you're out there giving it your all, they just think it's easy,” i mea atu a Kinred.

“And then if my mother can do that, anyone can do that.”

Ka hoki atu ngā marae āpōpō mō ngā whiringa whaiti me ngā kōwhiringa toa kia pupuru ki te mana o te Ipu o Te Kohikohia.