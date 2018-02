Ko Ngatai te kaitātaki tika mā Aotearoa

E whakapono ana a Zeb Nicklin, Kaiwhakapāho Poitūhoku, ko Jordan Ngatai te tangata tika hei tātaki i te haka mō te tukinga whai tūranga ki te Ipu o te Ao, hei te Rāmere ki Haina. I tēnei tau i tīmata a Ngatai ki te ako i te reo Māori, ko te whai mātauranga o Tū Kaha Ōpango te take.

He pūkenga ōna, engari nā āna mahi i te kōti i tohua ai ia hei kaitātaki.

Hei tā Nicklin, “Nōna kei runga i te kōti e tākaro ana, e kore e mate wheke ki a wai ake rānei, ahakoa ko Lebron tērā.”

Nōna tata nei kōrero ai a Te Kāea ki a Jordan Ngātai me tāna ko te honohono ki tōnā whānau te take i timata ai ia ki te ako i Te Reo Māori.

Hei tā Jordan Ngatai, e ngana ana ia ki te whai akoranga hōu.

Kei te manako a Zeb Nicklin, kaiwhakataki poitūkohu waiho mā ngā uri Māori, ahakoa kua tātaki kē ngā Pākehā nō timā kē atu.

Hei tāna, “Ko te tangata nei pēnā me Richie, he mana anō tōna. Hoi anō rā ki au nei, he pai te kite atu i te Māori kei roto I tērā mahi tapu nei.”

Me āwhina a Aotearoa mō te tukinga ki Haina, me ngā kaitākaro nō te whakataetae NBA. Hei tā Nicklin, “Taku whakapae, ka tino kaha a Haina mō tātou o Aotearoa nei. He uaua mēnā ka toa ai tātou.”

Hei te Pōmere ka tīmata tēnei tukinga.