Ki te kore a Hireme e whai kirimana Warriors, ka tahuri ia ki kapa kē.

E hiahia ana a Honey Hireme ki te tākaro i te whakataetae NRL wāhine hōu i tēnei tau.

Arā noa ngā taumata kua tutuki i a Hireme, whutupōro mai, rīki mai, me tāna ki a mātou, ki te kore ia e whai kirimana me te kapa Warriors, ka tahuri ia ki kapa kē.



Ko te kapa Wāhine Warriors tana kowhiringa tuatahi. Ko Hireme tētahi o ngā kaitākaro rua tekau e whakaarotia ana.



E whakaaro tonu ana te kaitākaro Kiwi Ferns, kaitākaro Black Ferns ki ōna whiriwhirnga katoa. E rua kapa anō e whai atu ana i a ia.



No tenei wiki i whakaingotia ko te kapa Warriors, Brisbane Broncos, St George Illawarra Dragons me te tīma Sydney Roosters mo te whakataetae nei.



No tenei wiki i tae atu ia ki te hōpuni haratau a te kapa Mamaku, heoi e noho tāmi ana tana whakatau.



Hei ngā wiki e heke mai nei ka korero a Hireme ki te kaiako hou a Luisa Avaiki.