Kei te whakakeko ngā Bullets e ngā Breakers

Kevin Braswell's side opens the new ANBL season at Spark Arena tomorrow night against the Brisbane Bullets.

Inā ngā panonitanga o te karapu i te wā whakatā, kua hokona te karapu, he kaiako hou, he whakawhitiwhitinga kaitākaro anō hoki. I rāhiri te karapu i ngā kaitākaro ō mua, i a Corey Webster me Tai Wesley, heoi i poroakitia anōtia ngā Tāroaroa Pango a Reuben Te Rangi me te tuahangata, me Mika Vukona. Ka hoki mai rāua ki Tāmaki Mākaurau āpōpō, tākaro ai mō ngā Bullets.

E matapae ana a Jordan Ngātai, kaitākaro mō ngā Tāroaroa Pango, kāore e kore ka rite a Vukona mō te tukinga nei, ka mutu e matapae tonu ana ia ka kaha taunaki a Vukona e ngā apataki. Hei tāna, ko Vukona tētahi ō ngā tino kaitākaro o te karapu, he nui ngā mea kua tutuki e ia i roto i ngā tau.

Hei tā Webster, ka eke rātou ki te papa tākaro, kua whakairi te korowai manaaki, kua tū hei hoariri. Koira te āhuatanga o te hākinakina ngaio.

He kaitākaro o mua a Braswell, kua noho hei kaiako whai muri i te hekenga o Paul Henare i te otinga te whatinga o tērā tau. E rikarika ana a Braswell mō te tukinga tuatahi ki te wā kainga āpōpō, me tāna e kī nei, ko tētahi o ngā hiahia o te kapa kia kaupare i ngā urutomotanga o kapa kē atu ki Tāmaki Makaurau.

Nō te ekenga o Braswell ki te tūranga kaiako, i hoki mai ai a Corey Webster i Haina. 27 ngā piro o Webster i te tukinga NBAxNBL ki ngā Phoenix Suns i tērā wiki, kāore he painga i tērā, heoi ko ōna mahi kē atu tērā i whakaawe i a Braswell. E 7 ngā mahiri o Webster, kāore ōna hapa. Hei tā Braswell koira tāna mea atu ki a Webster i te pō i mua atu o te tākaro, kia akiaki i ōna hoa ki te eke ki te taumata, i tutuki pai taua hiahia.

Hei āpōpō timata te nohonga o Kevin Braswell, te arunga wikitōria tuawhā anō ō te kapa Breakers ki Spark Arena, kātahi ka wehe atu ki Poipiripi, tuki ai ki a Melbourne United hei te Rātapu.