Kei te whai wikitoria tuarua a Tootill

E hiahia ana te toa eke hoiho a Lily Tootill, rua tekau mā tahi ōna tau, ki te kapo ake anō i te kapu Orimipia i te tauwhainga Horse of the Year, koia tērā i wikitoria i tērā tau.



Nāna me tana hoiho a Ulysses te Ipu Orimipia i herepū i tērā tau, hei whakarei i ōna tau maha e eke hoiho ana.

"Koia te wikitoria nui i ōku tau eke hoiho, hari koa rawa ahau ki te hiki i te Ipu Orimipia," tā Tootill.



He mema a Tootill nā te rōpū taiea o Performance Futures, ā, inā te huhua o ngā ripene kua toa i a ia i ngā tau. Ko tana whainga matua kia eke ia ki te taumata ā-ao.

"Ko taku tino hiahia kia whai waahi atu ki te whakataetae eke hoiho o te ao me ngā taumāhekeheke orimipia, heoi, he mea uaua rawa tērā."



Kei te tātāwhai ia i te wāhanga Lady Rider, ā, kua tohua hoki ia ki te tira o Aotearoa ka haere ki Ahitereiria ki te whakataetae Silver Ferns Stakes hei tēnei Rāmere.



"He huarahi taua whakataetae kia tohu ki ētahi atu anō tira kia pahupahu hoki ki Ahitereiria i tā mātou wikitoria."

Hei te mutunga o tēnei whakataetae ka ahu atu ia ki Ahitereiria mō ngā wiki e ono ki te whai wheako, ki te uru hoki ki ngā whakataetae e rua.