Kei te angitū te kaiwhawhai tekau mā tahi ngā tau

Kua angitū te kaiwhawhai a Ishtar Mackey-Huriwai, tekau mā tahi noa iho ōna tau nō Turanga, i te ao Muay Thai a-ao. E whai ana ia i ngā tapuwae o tōna māmā, a Melissa Mackey-Huriwai, huhua hoki ōna taitara toa nō Aotearoa.

Nōna e rima ngā tau te pakeke i whawhai ia, i whai waahi ki tōna whakataetae tuatahi i aia e whitū noa iho ngā tau.

"E ngākau nui ana au ki tēnei hākinakina kei kaha tautoko hoki tōku whānau i ahau," tā Ishtar.

"Kei te kaha whakangungu ia, i maranga moata ia ata ahakoa te nui o āna mahi kē atu i te whakangungu," tā tōna māmā a Melissa Mackey-Huriwai.

Kei te whakangungu ia me tōna māmā, he kaiwhawhai ia mai i tōna taitamarikitanga, i tērā tau i kapo ake i aia he toru ngā taitara toa o Aotearoa.

"Pai ki ahau ki te whakangungu i te taha o tōku māmā kia whakapakari ōku pūkenga ki taumata kē atu," tā Ishtar.

I whai waahi ia ki te whakataetae Muay Thai o e ao i Tairana, i reira whiwhi ai he mētara koura e rua, he mētara rauwhero he mētara koura i te whakataetae Waikru anō hoki.

"Ruarua noa iho ngā pō whawhai ki Aotearoa, koira te take ka ahu atu mātou ki tawaahi, nōna te waimarie hei tēnei wikene ki te whai waahi atu ki te ipu SIAM," tā tōna māmā.

I tēnei wā tekau mā tahi ōna whawhai a-ao, ko tāna e hiahia ai kia whai waahi atu ia hei hei kaiwhawhai i te whakataetae UFC.