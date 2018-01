Kei te ako ngā kaitākaro Breakers i Te Reo Māori

He wero hou mō ngā kaitākaro Breakers, mō Jordan Ngatai rāua ko Derone Raukawa, ko te ako i Te Reo Māori. Kei Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau rāua, me te tumanako ka tāea te kōrero ki o rāua whānau.

He rerekē te waahi mā te tokorua nei, engari he hua hoki o roto i te ako i te reo pēra i te kōti poitukohu.

Nā Jordan Ngātai (Ngāti Toa), “I want to be able to talk to my family in Māori, and have people wonder and ask me questions.”

I uru raua ki Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau me tā raua whakaae ki ngā painga ka puta.

Nā Ngātai, “Since I'm the Kāea for the Tall Blacks leading the haka, I was like it would be awesome to learn more.”

“It helps with the communication. I talk to my Nan a lot, I ask her for help now,” nā Derone Raukawa (Ngāi Tūhoe, Ngāti Raukawa).

Koinei te wiki tuarua o te wānanga reo ā kei te ngākau hihiko a raua hoa, whanau hoki.

Hei tā te kaiako, hei tā Anahera Hare, “He rawe to kite i ngā tāngata pērā i a Derone rāua ko Jordan e whai i te reo Māori.”

“Nan loves it that we're learning Māori because obviously, she knows Te Reo really well,” nā Raukawa.

E ai ki te tatauranga ngahuru mā toru, e rua tekau mā tahi ōrau te nui o ngā tāngata matatau ki te reo. Engari tokoiti noa iho ngā kaitākaro e mōhio ana ki te reo.

“I think for me, if you want to do it, just be all-in,” nā Ngatai.

Nā Hare, “Kaua e mataku, kimi wētahi hoa mou hei ako, ētahi hoa korero.”

Ahakoa he iti he pounamu ko tō raua tumanako ka māia te tū i mua i te wiki whakanui i te reo māori.