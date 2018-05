Kāre ōna māharahara mo tōna ingoa: Te Toiroa

Kāre he aha ki a Te Toiroa Tahuriorangi mo te whakahua hē mai o tōna ingoa. Koia tētahi o ngā kaitākaro mai i ngā Gallagher Chiefs i haere ki te kura tuarua tāne o Raukura ki Rotorua i tēnei rā i tōna taha ko Liam Messam, Tyler Ardron me Marty McKenzie.

Nā te koroua me te kuia o Te Toiroa Tahuriorangi tōna ingoa, e whakapapa nei ki tōna taha o te whānau Kameta no Rotoiti. “He ingoa tēnei kei tōku ate. He aroha nōku ki tōku Kuia nā ngā nei i homai tērā ingoa ki ahau me ngā whakamārama mo tōku Koroua”.

I te marama ka huri i whai wāhi a Te Toiroa ki roto i ngā whanaketanga mo te kapa ō-pango, i reira ka whakahuatia kētia e Kaiako Steve Hansen i tona ingoa karanga ko Triple T ki te aroaro o te hunga pāho. “Nāku anō ka kī Ko Triple T taku ingoa hei māmā ake, ā tōna rā ka tika i a rātou te whakahua i taku ingoa” ki tā Tahuriorangi. Mo te pāpā o Tahuriorangi a Paerata Tahuriorangi “ehara ko ngā kaiako anake, ko ngā kura māhita hoki he uaua mo te whakahua ingoa, ahakoa taku pakeke he uaua hoki taku whakahua ingoa”. Mo Paerata Tahuriorangi anō e mīharo ana ia ki ngā mahi o tana tama, me tōna kawe i tōna ingoa.

He kaitākaro ō mua Te Toiroa mo Aotearoa ki raro i te rua tekau tau, ā, kua kake haere ia. Nō te tau tekau mā rima i tākaro ia mo Taranaki ki te ITM, ka uru ia ki ngā Hauāwhiowhio i te tau ka whai ake. “Mōku ake, mo taku wahine, tōna tūngane, tuahine te whānau e noho whakaiti mātou na runga i ōna mahi, ā, kei te tau ia ki runga i te papa” ki tā Paerata. Ka tūtaki ngā Gallagher Chiefs ki ngā Jaguares āpōpō ki Rotorua.