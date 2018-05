Kaiako Reo Māori, Kaitakaro Whutupōro

Nō ngā wiki tata nei eke ai te uri o Waikato nei, a Matiaha Martin ki te whakataetae Super Rugby mō te kapa Blues.

Hei tāna, "te mutunga kē mai o te harikoa i roto i ahau kua eke au ki tēnei taumata."

He kaiako Reo Māori hoki a Martin ki te kura o Tangaroa, ki Ōtara. E poipoi hoki ana ia ki a whakamahi hoki āna hoa takaro. "Ko tāku nei e ngana kia whakauru atu, kia whakahau i aku pia kia kōrero i ngā kupu iti pērā ki te mōrena, tēnā koe. He hātepe iti, engari he nui i roto i te ao kōrero Māori. "

Na whai anō e tautoko hoki ana a Martin i te kaupapa 'Say My Name' kua whakarewa e New Zealand Rugby. "Ko te ingoa he mea nui ki te tangata, Ki te whakahua tika i te ingoa, ka whakahiki i te mana, i te tapu o te tangata."

He torutoru noa ngā kēmu e toe ana mō te kapa Blues i tēnei tau, hēoi ko te whāinga matua mō Martin kia whakahoki i te mana o te pōraka, kia whai wāhi atu ki tētahi kirimana ōkawa hei te tau e heke mai nei.

Nōnā kua eke ki tēnei taumata he hiahia nō Martin kia eke ki taumata kē atu, ki te te kapa Ōpango Māori. Ki te eke anō ki tērā taumata, ka titiro hoki pea ki te kapa Ōpango anō hoki.