Ka whakatu i ngā pūkenga o ngā manawa kaitutae Māori i Big Boy Toys

Kei te tū te hui rua tekau o te Whakakitenga Taputapu Nui Rawa atu mā ngā Tāne ki Tāmaki Makaurau, ā i reira ngā toki eke paihikara Māori a Kingi Walters rāua ko Jed Mildon e whakaatu ana i ō rāua pūkenga ki te marea.

Haruru ana ngā wīra, tū ana te ngākau, e whai ana te toa manawa kaitutae a Walters ana i tāna i ngākau nui ai.

“I do it because, I just need something like this in my life like this that keeps me on my feet,” i mea atu ia, “and I've always enjoyed riding motorbikes.

Ko 'Warrior' tōna ingoa karanga, ko te toa manawa kaitūtae eke BMX nei a Jed Mildon i kake ki ngā tihitihi o te wehi, mō te takahuri toru me te takahuri whā i te ao, koia te hautipua anake nō Aotearoa o Te Whakangahau Taioreore o Nitro Circus.

Mō rāua tahi, mā te noho ki te whānau e tau ai te noho ki te papa.

“Just Māori in general, we've got a lot of mana, we've got a lot of heart and just don't forget who you are and where you come from and be proud of that,” i kī atu a Mildon.

“I think being Māori doing this sport you need aggression, you know what I mean, in a positive way, so, I feel that's where it helps me out,” i kōrero atu a Walters.

Hei tā Walters, kaōre i te rahi te pūtea ki te para i te huarahi nei, ā, kotahi mano e toru rau tāra noaiho te utu mō tētehi paihikara hōu me ngā taputapu.

Ka taea te marea ō rāua pukenga te mātakitaki hei ngā rā whakatā nei.