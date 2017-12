Ka whakanuia e Pā Whutupōro ngā tau e rua tekau

Ki te whakataetae Pā Whurupōro Māori rua tekau tau ki Rotorua, ka tipakohia e Te Kāea ngā kōrero mo ngā piki me ngā heke kua kitea i ngā tau, mai i tōna orokohanga ki Hopuhopu i te tau iwa tekau ma waru.

Ma te huruhuru kua rere ai tenei kaupapa, engari kei reira tonu ngā anipā.

Hei tā te tumuako, hei tā Carol Ngawati explains, “The challenge - and it has remained the challenge - is around the support financially for Māori sports codes. We have a Māori kaupapa and it's not being supported.”

Pakeke mai, rangatahi mai, i tae ki te papatākaro o Puarenga, ki Rotorua,. Hei tā ngā kaiwhakahaere, kua muia katoatia ngā pātiki e te hunga pikoko ki te pā whurupōro.

Ara noa ngā taumahatanga mo ngā hapai ō ki muri me tō rātou manako kia haēre tonu te kaupapa ki anamata.

“It would really be good to be able to be beamed out across the world and we've got Australian Māori coming home,” nā Ngawati.

Ki ngā whiringa toa, ko te tukinga a Tainui ki Te AUpouri mō ngā Wāhine. Hei te mutunga iho, i toa i a Te Aupouri he rima ki te whā nga tatau.

Hei tā te kāpene o Te Aupōuri, hei tā Taya Antonievic (Te Aupōuri), “Tired and reieved that it's over. Three years, it's been a long but it's awesome.”

Kātahi te whiringa toa mō te rangapū Hanumi, ko Ngāti Whātua i tūtaki ki a Ngāti Tūwharetoa. Ka eke ai a Ngāti Whātua hei whakaihuwaka mō te tau rua mano tekau mā whitu

“This is what we work our way towards. Coming this far all the way from Orakei, a little town. Coming all the way down here and actually getting the win is really special,” nā Te Raukura Hawke (Ngāti Whātua)

Toru tekau mā ono ngā rohe i tātāwhai, e manako ana nga kaiwhakahaere ka whanake tonu tēnei tōnamana. Hei te mutunga iho ko Pā Whutupōro te toa.