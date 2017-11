Ka whakaingoa a Rarauhe Kiwi a Honey Hireme ki ngā tohu Ipu Rīki a Ao

Kua whakaingoatia te kaitākaro Rarauhe Kiwi, a Honey Hireme, ki te wāhanga kaitākaro o te tau ki ngā tohu ipu rīki wāhine mō ōna tutukinga kia eke anō tōna kapa ki ngā whiringatoa.

Ko Honey Hireme, Honey Bill Williams rānei te toa piro, nānā ngā piro tekau ma tahi i kōkiri.

Hei tā Hireme “For me it's just about doing my role and my role is to finish and I get to finish off the good work that my forward pack and players in the middle of the field are doing because they're the ones doing all the hard work.”

Ka whai tōna whakaingoatanga i āna mahi ārahi i tōna kapa ki ngā whiringa toa, ka wikitōria ki runga ake i a Ingārangi, e rima tekau ma rua ki te wha. E toru ngā piro i tutuki i te uri o Ngāti Raukawa, Tainui, heoi ka nui pea atu i tēna. E rua ngā piro i whiua atu ki ōna hoa a Hilda Peters me Laura Mariu.

E ono anō ngā piro i tutuki i a Hireme i te tukinga tuarua a te kapa Kiwi ki a Kuki Airani.



"The girls are buzzing, we're all gelling quite well together and everyone's looking after each other and these next few days are more about us staying close and doing all the little things right as we lead into the finals."

Koinei te wā tuarua kua tūtohungia a Hireme ki te tohu. I whakawhiwhia tuatahitia i te tau rua mano tekau ma toru. Inaianei ka ahu atu te kapa ki Piripane,

ka tuki atu kia Ahitereiria i te whiringatoa tuarima ma te kapa. Ko te toahanga tuawhā te whai.