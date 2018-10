Ka tae te kaiako haupoi wāhine o Aotearoa ki te hui haupoi Māori ki Rotorua

Ki te whakataetae haupoi Māori e tū ana ki Rotorua, hei tēnei ahiahi pō ka tae atu te kaiako mo te kapa wāhine haupoi o Aotearoa, a Mark Hager ki tēnei hui. E ai ki a Kahu Ripia, heamana haupoi Māori, koinei te wā tuatahi kua tae mai tētahi kaiwawao pēnei, ā, ka noho mai ia mo ngā whiringa whakamutunga ka timata āpōpō. Kua aro te titiro ki ngā tino kaitakaro haupoi Māori mai ngā hau e whā o te Motu. “Hei te ahiahi nei tae mai te kaiako mo te kapa wāhine o Aotearoa, kua roa ia e hiahia ki te hara mai, ko tāna e hiahia ki te kite, i te pakari me te māia o te kaitākaro Māori, ā, kua whakanuia ka tika” ki tō Ripia. Kua rua tekau mā ono tau tēnei hui e haere ana. Ki tō te heamana o haupoi Māori, na runga i te taenga mai o Mark Hager, he tohu nui tēnei ki o tātau taiohi. “Kei te mōhio ēnei tamariki kei te hara mai ia, ko tāku ki a rātou kāua e whakamā kia kaha”. Rua tekau mā rima ngā kapa e tākaro ana, nō ngā rohe e waru o Aotearoa. Ahakoa e mōhio nei ngā kaitākaro wāhine ka tae mai te kaiako o te kapa wāhine o Aotearoa, ko te mahi ki te papa te matua. Nā I toa te kapa wāhine tuatahi o Aotea ki runga ake i Te Tairāwhiti mā te tautorotoro. Saffy Cribb, te kaiurungi o Aotea “he rōpū taiohi to mātou, nō reira he mea nui kia tākaro ki ngā kaitākaro matatau pērā i te kapa rā kua tipu mātou atu i te timatanga o ēnei rangi okioki”. I toa te kapa tuatahi o Te Waiariki ki runga ake i a Tāmaki Makaurau i te pō ra, heoi hei tēnei pō e tūtaki ana rātou ki Te Tai Tokerau, ngā whakaihu waka o te tau ka huri. Hei tō Mokonuiarangi Haerehuka-Rangitauira o te kapa o Te Waiariki “ko te whainga matua kia eke ai mātou ki te whiringa toa, ko te pae tata, ko te pae tawhiti, kia kokea te karamatamatanga o tēnei whakataetae me kī”. Ka mutu te tōnamana hei āpōpō a muri i ngā whiringa whakamutunga.