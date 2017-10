Ka hoki a Waipareira ki ngā whaktaetae Rīki Māori

Nō te rangi nei timata ai te whakataetae rīki Māori ki Rotorua, arā ko te rā tuatahi tēnei. I ngā tau rua tekau mā whā kua tū, he nui ake ngā tīma i tēnei tau.

Kua makautia ai, ahakoa tekau mā rima tau kua ngaro. .

E ai ki te Heamana o Waipareira a Raymond Hall, “That puts a bit of pressure on our lads, but notwithstanding that, Waipareira is ready to face whatever is out there on the paddock.”

Kua haere kē ngā kaitākaro o mua Heoi, he ara hou ma ēnei kaitākaro hou.

“For us, it's basically about re-establishing ourselves back into the Māori Rugby League tournament.”

“Koia nei te timatanga noa iho hei ngā rā ka hori, kia pakari ake tātou.”

He tamati kē te nuinga o ēnei kaitākaro i te wa i tū ai a Waipareira ki tēnei tōnamana, pēnei i te kaiako, i a Caino Oshea.

“He was the ball boy 15 - 16 years ago for the Whānau o Waiparerira trust league side. His Dads the manager, and a former trustee of Waipareira as well.”

Ahakoa ngā taumahatanga, e haarikoa ana te nuinga o ēnei kaitākaro kia uru noa ki te tōnamana.

Hei tā Te Arahi Maipi, “Tino hīkaka ana te manawa i waenganui i a mātou, nā te mea he maha o mātou nō ngā parikārangaranga katoa o te motu.”

He pakanga kei te haere ma Waipareira kia noho tonu ki te whakataetae whaimuri i te tukinga ki Te Puaha o Waikato.