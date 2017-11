Ka eke panuku ngā kaimamau o Aotearoa ki ngā whakataetae a ao

Kua toa ake te kapa WKA NZ Team i ngā mētara e toru tekau ma rua ki ngā Ipu a ao ICO i Ingārangi, me ngā whakataetae Unified World Champs ki Ītaria. He hokinga mahara mō te toawhakaihuwaka a Tahuri Tibble, ki te wikitōria ki ngā whenua i pakanga ai tōna tipuna o te Hokowhitu a Tū.

Tekau ma rima kaimamau, toru tekau ma rua mētara, te poho kererū he kotahi rau ōrau. Ko Tahuri Tibble tērā i wikitōria i ngā mētara koura e toru. Hei tāna i mōhio pū rātou ka eke, 'We believed that we were going to bring the gold home cause we trained hard for it.'

I te rangi nei tau mai ai te kapa ki Tāmaki Makaurau, whai muri i te wikitōria nui. I mau anō i a Tahuri Tibble tāna taitara toa o te Moana Nui a Kiwa. Inaianei ka whakarite mō te tukinga taitara Āhia ki te tonga o Korea. Ko tāna hoa rangatira a Suzanne anō hoki i kapo ake i ngā mētara e whā.



'I'm over the moon you know, it's a one time opportunity you know' tā Suzanne.

He whawhai ururoa ma te kapa i te tukinga atu ki ngā kaimamau e wha mano iwa rau ki Ingārangi me Ītāria. Heoi ma Tahuri ko Ītāria i magnifico.

'My great grandfather Te Rau Whiro Tibble he was there in battle like a lot of our tupuna there and some how I got some mana from that, stepping up on the big stage in Italy, defending my South Pacific title.'

Mō te nuinga o rātou he tuatahitanga ki ngā whakataetae a ao, heoi kaore rawa mō te whakamutunga.