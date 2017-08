I whakahinga a Whiti Te Rā i a Wainuiomata i te whakataetae rīki o te Whanganui-a-Tara

I eke ngā manako o te kapa o Whiti Te Rā, i whakawhiwhia ai rātou ki te taitara toa i te tukinga ki a Wainuiomata i te whakataetae rīki o te Whanganui-a-Tara, ki Pito-One inanahi nei. Nō tērā tau, tū tuatahi ai rātou i tēnei whakataetae te kapa nō Otaki, ā, kāore rātou i hinga tae noa ki te whiringa toa inanahi, tekau mā waru ki te waru ngā tatau whakamutunga.

He tukinga kaha me te nui o ngā pukenga i whakaaturia ai i tēnei whiringa toa rīki.

Inā te tokomana o te tāngata i ikapahi atu ki te whiringa toa rīki o Te Whanganui-a-Tara i waenga i a Whiti Te Rā me Wainuiomata.

Ko Whiti Te Rā tērā i whakawhiti tuatahi ai i te rārangi piro, ā, i kaha aru ai rātou i te rārangi piro o Wainuiomata.

Heoi, ko Wainuiomata tērā i whakawhiwhia ki ngā kaute tōmua i te wehengarua.

I akiaki ai ngā kaiwhakahaere o Whiti Te Rā kia pakari ake ai rātou i te haurua tuarua. Ā, kite ai te kapa i te ipu toa me te hiahia kia mau ai i a rātou i tērā ipu.

I tutuki tā Wainuiomata hiahia kia eke tēnei hāmene kia noho ngā kaute ki te waru ki Whiti Te Rā ono kaute i te haurua tuarua.

Hoki mai ai a White Te Rā me tēnei kiki hāmene kia ōrite ai ngā tatau.

Heoi, he hua tēnei whakawhitinga nā te mahi tahi a te kapa o Whiti Te Rā, ā, i hīkaka ai ngā kaitautoko.

He whakawhiti i wikitōria ai a Whiti Te Rā i te whiringa toa, tekau mā waru ki te waru.

Hei tā te kāpene o Whiti Te Rā a Tanira Cooper, "E harikoa ana i tutuki ai ngā kōrero i korerotia nō te timatanga o tā tāua uiui. Hakoakoa hoki mō ngā tama."

E mea ana te kāpene o Waimuiomata a Ulai Oti, "Whiti wanted it more than us. They showed it in that last 20 minutes. They came out firing and we couldn't contain them. That was probably the difference, they had more heart than us."

Kua wikitōria a Whiti Te Rā i tētahi o ngā whakataetae uaua o te motu.