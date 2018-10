I toa ai Te Kapa Ōpango i kemu katoa o te kapu Bledisloe

Ki Yokohama i Hapāni, kua parea katoatia ngā Warapī e te kapa Ōpango i te ipu Bledisloe i tēnei tau. I wikitōria e toru tekau mā whitu ki te rua tekau.

Ahakoa kua kapo kē te ipu Bledisloe, i te whai tonu te kapa Ōpango i te wikitōria. Nā Liam Squire ngā tātauranga i wāwāhi ā nānā te piro tuatahi o te kēmu. Hui katoa e rima ngā piro ki ngā Ōpango. Ko ētahi he mea koea. I whakawhāiti ngā Warapī i ngā tatauranga mō tētahi wā poto, heoi nā te pakari o te kapa Ōpango i whānui anō ai te āputa. I whai wāhi te kaiako, a Steve Hansen ki te tuku i ōna kaitākaro kua roa e noho whara ana ki te whīra, kia tākaro ai. Hei tērā wiki tuki te kapa Ōpango ki a Hapāni ki Tokyo. Kātahi ka whiti rere atu ki Ingarangi.

Anei ko tā Liam Squire ki te hōngore o Sky Sports i muri i te kēmu, "Ko te pae tawhiti kia eke ki te toru nga kemu toa karapīpiti mō te kapu Bledisloe ā i tutuki i ā mātou tērā wāhanga. E hīkaka ana te kapa i tutuki i ā mātou tērā wero, i whakātuhia taua āhuatanga i runga i te papa tākaro i te pō nei. I rongo ai taku tinana me aku waewae i te mamae i roto i te kēmu, engari he pai tonu kia whai i ngā mīniti i raro i te tātua inaianei ā me kōke whakamua tonu."

Anei ko tā te pouako matua a Steve Hansen ki ā Sky Sports, mō te wāhanga ki ngā kaitākaro o te pae whakahīhiri i whai taima i te kēmu, "Me whai wāhi ētahi o rātou i te papa tākaro, i taea ai te kite ko big Brods (Brody Retallick) ka oti te tekau mīniti noa iho ā he waewae taumaha ōna me te āhua nei i te kawe pēke kii rawa atu ia, ā ko Neps (Nepo Lualala) hoki tērā, engari rā i mōhio mai mātou kei roto i te whakangungu me te tākaro kēmu kei reira te rongoa tika."