I hinga i a King a Sarah-Jane Perry nō Ingarangi kia whai mētara kōura

I hinga i a Joelle King a Sarah-Jane Perry nō Ingarangi i te whiringa toa mō ngā wāhine takitahi ki a whai kōura, he tuatahitanga mo te uri no Ngāti Porou, kua waru tau ia a whai ana ki a riro i a ia he kōura.

Kua tuhia a King ki ngā pukapuka hītori. Ko King te kaitākaro poipātū takitahi tuatahi ki te whiwhi mētara kōura ki Ngā Taumāhekeheke Hoawhenua i ngā tau e 20 kua pahure.



I hinga i a King a Sarah-Jane Perry nō Ingarangi i te whiringa toa mō ngā wāhine takitahi. E ai ki a ia, ehara i te mahi kai paraoa noa he mate ururoa nō te kaitākaro Ingarihi.



Ko te tuatorutanga tēnei e ngana nei a King kia riro i a ia te kōura. I te tau 2004, i whakawhiwhia e ia ki te Rauwhero, ā, he kōura, he hiriwa noa te whiwhi i ngā whakatetae takirua ki Ngā Taumāhekeheke i tū ki Delhi i te tau 2010.



I whakatahahia a ia nā te wharanga te take, e iwa marama te roa ia e noho whara ana. Heoi nā tāna whakaheke tōhau i eke anō ai te toa tuawhā o te ao ki taumata kē atu.



Kua huri te aro a King ki te wāhanga takirua.