I haukerekere te kapa Māori U14 i a Kuki Airani

Kua pakari te tū o te kapa o Aotearoa Māori ki te whakataetae kukume rīpene o Te Ao-o-Kiwa, nā ratōu i wikitoria i te whiringa toa hanumi mō ngā tau tekau mā whā te pakeke ki Tāmaki Makaurau.

I māia hoki te tū o Kuki Airangi, engari i te mutunga iho, auare ake.

Kī kē tēnei whiringa toa i ngā piro, i ēnei mahi ārai. Me te upoko māro o ēnei kapa e rua. Ko te timatanga o te whakataetae kukume rīpene o Te Ao-O-Kiwa tuatahi ki Tāmaki Makaurau.

Hei tā Shaundell Togiamua, “Kei te tino harikoa tōku ngākau, i te mea, he tino kaha o tēnei kēmu, te tag. Ehara tēnei kēmu he kēmu māmā.

Nō te Rāmere timata ai tēnei tōnamana. Kua tūtakina kē a Hāmoa, a Tonga, a Niue anō hoki. Mai i te ihu ki te kei, e hiahia ana Aotearoa Māori kia toa i te taitara tuatahi.

Ko tā Togiamua, “He mea nui tēnei ki a Ngāi Māori mā i te mea, ko ēnei ngā rangatahi mō āpōpō.”

“I wanted to play like my Pāpa and it's so fun, I love Tag, especially to represent Māori, it's special,” na te kaitākaro, nā Brooklyn Timu.

E ai ki te kaiako, ki a Shaundell Togiamua, kua tino pukumahi rātou i ēnei wiki. Ko te ārai i te hoariri te take i toa ai.

Nā Togiamua, “Ko taku nei kōrero ki taku tīma i ngā wā katoa, defence always wins the game. I pukumahi rātou ki tērā.”

Nō te wehenga rua, i noho taurite ai ngā kapa e rua kia kotahi piro ki ia tīma. Heoi, i piki ake te kapa Māori ki te taumata, ka piro ai anō.

“Ka haere ētahi ki te tākāro rīki, netipōro. He warm up pre-seaon mō o mātou tamariki,” Togiamua.

Kua mutu ngā kēmu kukume rīpene, a tērā tau neke ai ēnei kaitākaro ki te reanga tekau mā waru raro iho. Ko te arunga ko te whakataetae pakeke.