I eke ake tētahi kura ki ngā whiringa toa o te whakataetae rīki mō ngā kura tuarua

Hei te pō nei tukituki ai ngā tino tīma o Tāmaki Makaurau ki ngā whiringa toa o te whakataetae rīki mō ngā kura tuarua ki te Pā o Rarotonga i Tāmaki Makaurau. He pō whakahirahira hoki ki a Te Pūtake nō te kura tua rua o James Cook, ko te wā tuatahi tēnei kua eke rātou ki te whiringa toa.

Kei tō rātou whakaharatau kāpene te tīma i mua ake o te whiringa toa.

I tino ohorere te katoa i eke ai tēnei tīma ki te whiringa toa.

Hei tā te kapene Kayden Takawe-Kingi, “He wairua tino kaha, tino mana i roto i te tīma. Kāore au i te mōhio ka kite i tēnei kēmu i tēnei ata.”

“I roto tonu i a rātou e taki kōrero ana, i reira te matehiahia te haere ki ngā whakataetae ā-motu,” te kī a te kaiako Hammond Matua.

E ai ki a Takawe-Kingi, ko te take i angitū ai rātou ko ō rātou kaiwhakahaere.

“Ko to mātou nei kaiwhakahaere Matua Hammond rāua ko Rusty Matua, te pito o te kaiwhakaere o tēnei kēmu, o te whutupōro rīki.”

Ko te Kāreti o Pakuranga e patu ai i a rātou. Poroa taua mamae rā kia whai hua.

“Ā kō ake nei pea tātou kite ai mehemea he hua, he take rānei tō taua mamae i roto i a rātou," e mea ana a Matua.

He pai ake te haukerekere i a Pakuranga ēngari hei tā te kāpene me te kaiako, me noho hūmarie tonu.

Hei tā Takawe-Kingi, “Mēnā ka toa mātou, kaua e whakahīhī mai, whakatata mai.”

“Nā reira, pai tū, pai hinga i te rangi nei, he maunga anō kei te haere ake,” e ai ki a Matua.

Ka tae mai taua maunga rā, ka tahuri rātou ki te whakataetae ā-motu hei tērā marama.