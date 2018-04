I a Chiefs e whakatā ana, ka whakamatauria a Tahuriorangi e te kaiako O Pango e Hansen

No te rangi nei powhiritia ai te toki poutoko Chiefs a Te Toiroa Tahuriorangi ki te hōpuni haratau O Pango ki Te Whanganui-a-Tara e kaiako Steven Hansen, hei whiringa ki te kapa o te motu.

Karangahia ai ngā O Pango no Te Ika a Maui no Chiefs rātou ko ngā kaitākaro no Blues me Hurricanes ki te hōpuni nei he kotahi rā te roa ki te whakarite rautaki tākaro mō te whakamātautau e toru tākaro te roa ki a Wīwī hei te Hune.

No te ata tonu nei puta ai te whakataunga, he whai whakaaro nui ai no ngā kaiwhakahere O Pango ki a Tahuriorangi.