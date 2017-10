He pāpā me tana tama kei ngā whiringa toa eke ngaru Māori

He pāpa me tana tama kei te whiringa toa matua mō ngā tāne ki Ngā Taumāhekeheke Eke Ngaru Māori o te Motu, me te aha, he kaha tonu nō te pāpa ki te aruaru i tōnā tamaiti.

I tēnei tau, kitea ai a Kehu Butler i te taha o tana pāpa a Khan ki te reanga matua mō ngā tāne mō tōnā wā tuarua.

Ko tā Kehu Butler ō Ngāi Te Rangi, "He pai ki a au te wairua me ngā kōrero whakataetae i waenga i a māua."

I tērā tau, ka whiwhi i a Kehu tanā taitara Māori tuatahi, arā, te taitara tamatāne tekau mā waru tau te kaumātua. Kātahi ka toa i a ia te wāhanga matua mō ngā tāne, ki reira anō hoki hinga ai tōnā pāpa a Khan.

Ko tā te pāpa o Kehu, ko tā Khan Butler kōrero, "E harikoa ana kua tae mai mātou i runga anō i te mōhio he nui ā mātou tōnamana ā-ao nei. Nā, he pai te hoki mai ki te kāinga, ki kōnei kitea ake ngā rangatahi e eke ngaru ana. Koinei anō te take i tīmata ai mātou ki ngā mahi eke ngaru."

Tekau mā whitu tau noa iho te kaumātua o Kehu, ahakoa tēnā, he nui rawa ngā mea kua tutuki i a ia.

Tā Kehu "Ia tau, ka piki te pakari, ka kaha ake te tīnana. Ko tāku he whēke ki te tutuki i ngā mea me tutuki, me te mea nei, he whakapakari ake i aku pukenga."

I tērā tau, ka puta tōnā ihu hei toa kai eke ngaru tuatahi nō Aotearoa, mā Red Bull.

Hoki mai ai te uri o Ngāi Te Rangi iwi me Arataki whenua ki ngā whakataetae Māori, me te aha, i tae tuangāhuru mā tahi ai ia ki ngā whakataetae rangatahi o te ao ki Hapanī.

Tā Khan "Ko ia te tohunga, kei mua noa atu ia i ahau. Ko taku noa, he nui ngā hū me whakakīngia e ia, ēngari kua hipa noa ai ia i tērā āhua."

Ka puta a Kehu i te whakataetae Māori i tēnei tau me ngā wikitōria e rua anō o te wāhanga tekau mā waru tau me te wāhanga matua mō ngā tāne.

Heoi anō, ko tā Kehu kōrero he whānui rawa tōnā tirohanga ki tēnei whakataetae.



Tā Kehu, "E ngākaunui ana ahau ki ngā mahi whakawhanaunga. Kāhore hoki e rite ana ki te whakataetae, ko tōnā ritenga ko tētahi wānanga whakangūngu kē, me te mea nei, he hoa katoa mātou."

Ki te wāhanga matua mō ngā wāhine, ka puta te ihu o Zhana Hutchieson o Te Atiawa.

Me tāna he koke whakamua i a Kea Smith rātou ko Natasha Goudsbury, ko Kahana Ngaia. He iwa ira whitu tōru ngā tatau hei whakawhiwhinga taitara mōnā.

Tā Zhana Hutchieson, "I uru ki te wai me te mea nei he wairua pai tāku, i whēke au ki te wikitōria, i kaha taku eke ngaru."