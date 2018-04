He mētara te whai a Niue i te tākaro pīrori maita  

I waenga i ngā kapa hoawhenua toa e pakanga ana mō ngā mētara ki konei, ki Te Taikoura, ko te motu paku nō te tonga o Te Moana nui a Kiwa, e hiahia ana kia wikitōria i tā rātou mētara tuatahi ki tā rātou whakataetae hoawhenua tuarima.

Ko rātou pea tētahi o ngā moutere iti rawa ki ngā whakataetae hoa whenua, engari kaore he aha ki a rātou.



E rua tekau ma wha mano ngā uri o Niue e noho ana ki Aotearoa, ā e kotahi mano whitu rau ki te moutere o Niue.

Koinei te wā tuatahi kua uru tētahi kapa tekau ma iwa katoa nō te moutere o Niue.



Nā te iti o te moutere, tērā te nui o te mahi, ko ēnei kaitākaro he rangatira kamupene, he Miss Niue o mua, he kaipāpāhō, e rua hoki ngā Minita.



Ka tākaro te kapa ki ngā hākina e whā i te hākina pīrori, whiu tao, panga me te pū. Mō te nuinga o rātou he wheako hou.

Hinga mai wikitōria mai, hei tā ēnei ko te poipoi i ngā uri whakaheke ki te whai i te iti kahurangi ahakoa te aha.