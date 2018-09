He kaupapa hākinakina reo Māori anake te haramai nei

Whai muri i te angitū o te whakataetae poitarawhiti kōrero Māori anake i tū mō ngā tauira whitu rau huri noa i a Tāmaki Makaurau, he whakaaro anō kua pupū ake. Kua hono tahi a He Oranga Poutama me Te Puni Kōkiri kia tōai i te whakaaro kōrero māori anake, kia tū ai te whakataetae nui a Iwi Origin katoa i te reo.

“Nō te rewanga o Puni Reo Poitarawhiti i te marama o Haratua, i whakakao mai ētahi atu hākinakina, he oranga poutama, wiremu mato me tōna tira i tae atu ki tā mātou rā, me tā rātou whakamīharo atu,” hei tā Eruera Morgan.

Nā runga i taua whakamīharo, i kōrero tahi a Eruera me He Oranga Poutama, nā tā rātou nanaiore atu ki te kaupapa o Puni Reo Poitarawhiti.

Ka whakatahuritia te kaupapa o Puni Reo ki te Puni Reo Ki O Rahi, hei te rua tekau o ngā rā o whiringa ā rangi, ka tū tā rātou whakataetae Iwi of Origin, me te manako ka rewa hoki ko Puni Reo Ki o rahi ki te kaupapa o Iwi of Origin,” hei tā Morgan.

Tōna 6000 tāngata ka tae atu ki tēnei kaupapa i Tāmaki Makaurau, ia tau. A, inā noa ngā momo pakihi kua pirangi ki te hono tahi ki tēnei kaupapa a Te Puni Kōkiri.

“Ko te angitū o Puni Reo Poitarawhiti kua hono tahi mai a Poitarawhiti Aotearoa, ngā Rarauhe Hiriwa, ACC Smart, ērā momo rāngai, ki te nanao atu ki te reo, kia whakakauae i te reo ki ngā tari.