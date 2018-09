He kaimekemeke nō Ngāti Porou e piki nei ki ngā taumata ikeike

18 tau te pakeke o Tāwhirimātea Toheriri-Hallett, e piki ana i ngā taumata o te ao Mekemeke. He Karapū Kōura rangatahi e tiro nei ki ngā Taumāhekeheke o te Ao hei te tau 2020.

Kua ono tau a Tāwhirimātea Toheriri-Hallett e mahi mekemeke ana, ko ōna moemoea kia whai wāhi atu ia ki ngā Taumāhekeheke o te Ao ki Hapāni hei te tau 2020. Hei tāna, "koira te whāinga i tēnei wā, heoi anō, i tū atu i tērā hei tū hei tangata o te Ao, hei World Champion."

Kua roa a James Kahukoti e whakaako ana i te Mekemeke ki Tūranga nui a Kiwa. Kua kite e ia i te whanaketanga o Toheriri-Hallett i roto i ngā tau. Hei tāna, nō te tau kua hori tino mau i a Toheriri-Hallett ngā āhuatanga moroiti o te hākinakina nei.

Nō ngā marama tata nei whakakanohi ai a Toheriri-Hallett i a Aotearoa, ā i angitu ia ki tōna hoariri nō Ahitereiria ki a Kyle Swanepol. Hei tā Kahukoti anō, kua wikitōria tōna tauira i ōna whawhai tata nei, ka mutu, he whawhai kaitā hoki.

Hei tā Toheriri-Hallett, "he rawe te whawhai. He rawe ki te tū mō te taha o Aotearoa, ki te mau i te Silver Fern me kī, he rawe. Anō, he rawe ki te tū hei wikitōria hoki."

I tipu a Toheriri-Hallett i tētahi whānau whutupōro, heoi kua ngākaunui kē ia ki te Mekemeke. "Ki te tokomaha o te tangata koia nei te hākinakina tunuhuruhuru me kī. Heoi anō, he ataahua," tāna i kī ai.

Ko ōna iho pūmanawa o te ao mekemeke ko te toa o te Ao, hinga-kore, ko Floyd Mayweather me te toa o te Ao ō mua nō Aotearoa, ko Joseph Parker.

Ka kite tonu pea ngā waewae parahutihuti o te Wiwi Naati ki ngā tōpito o te ao, ā haere ake nei.