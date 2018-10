Haratau paku mō Ngā Mamaku, kātahi ka wehe ki tāwāhi

He whakangungu whakamutunga mō Ngā Mamaku i mua i tō rātou wehenga, e kōnanu anō ai te kapa i muri i te whakataetae Farah Palmer Cup.

Mō te waru wiki kua horī kua pakanga ngā wāhine nei ki a rātou anō i te whakataetae Farah Palmer Cup. Hei te pō nei piki pereina ai rātou ki Chicago, te tūnga tuatahi o tō rātou hīkoi ki Āmerika me Wīwī. Ka tuki rātou ki ngā Eagles o Āmerika, te tuatahi o ngā tākaro Mata Toru, ko Airani kia Itāria te tuarua ko te kapa Ō Pango Māori ki a Āmerika te tuatoru.

Ko Kendra Cocksedge te whetū piata o te whiringa toa o te FPC i tērā wiki, Hei tāna he māmā noa te kōnanu o te kapa, ka pakanga ki te papa tākaro, engari hei te otinga atu he hoa anō. Ao ake i te ata nei kua aro katoa ki Ngā Mamaku.

E harikoa ana te kaiako a Glenn Moore i whai wāhi tōna kapa ki te haratau i mua i te taenga ki te taunga rererangi, hei tāna i āhua ngoikore te kōunga o ngā mahi i te timatanga, heoi nā te kohete i piki anō. He mea whakarite anō i ngā kaitākaro ki ngā āhuatanga o te kapa Mamaku.

Black Ferns leave the training field ahead of their departure for the USA. Photo/file

E mōhio ana Ngā Mamaku ki te koi o te kapa Eagles. Ko rātou te hoariri i te whiringa whāiti o te Ipu o te Ao i tērā tau. Heoi e whakapae ana a Cocksedge e rite ana tōna kapa, ka mutu e hikaka rātou ki te whakaatu i te kaha, ki te taha o te kapa Māori.

Whai muri i taua kēmu ka whiti atu rātou ki Wīwī mō ngā kēmu e rua. Ka kotahi wiki i wāenganui i ia kēmu, e āta whakarite ai, e paku whakatā anō ai hoki. He mea whakaharikoa anō i a Moore, hei tāna he maringa nui tērā. I te nuinga o te wā e whā rā noa iho ka riro i ā rātou. Mā te kōtahi wiki ka āhei pea ngā kaitākaro kia whakatā mō tētahi rangi ia wiki, e aro kē atu i te whutupōro.

Te āhua nei kua hanga mahere ngā kaitākaro mō ngā wā whakatā. Hei tā Cocksedge, kua tae kē ki Chicago, kua pātai ōna hoa mō ngā wāhi pai ki Chicago hoko taōnga, taputapu anō hoki.