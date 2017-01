First political race hits the water

Ko te rēhi tōrangapū, anō nei he rēhi matariki. Tokotoru ngā tīma, ā, ko Mana Māori, rātou ko Reipa ko Whakaata Māori. Kāore i ārikarika ngā mea hātakehi, me he tuketuke ka kitea.

He tira tōrangapū, he rōpū Pāpāho. Ina anō nei, he kīnaki aitua. I hoe takitahi te pāti Mana, te pāti Māori anō hoki, ā, tūtaki ai rātou i a Reipa.

He kupu āwhina tā Te Uruoa Flavell ki āna hoa, “Waiho te hunga e matatau nei ki te hoe I te waka, ki te hunga matatau hoe waka. Taku nei mōhio ko te katoa o tēnei o te rōpu tōrangapū. Me noho kit e whare pāremata. Te hunga pāpāho, hei aha nō na koutou.”

Ko te tuketuke te kaupapa o te rā. Ko te whāinga o ēnei rōpū tōrangapū e rua ko te whakahīhī ki tēnei tau pōtitanga.

Ki tā Meka Whaitiri, ko wai ka toromi, “Well I actually think it'll be Hone. Hone is an attention seeker, and so it's probably for that reason why he will be tipping the boat.”

Ko te whakahoki a Hone Harawira, “Me mihi atu rātou ki tērā o ngā tīma o Reipa. Engari, kua wikitoria kē a Mana Māori.”

I whai hua hoki a ngā wira toru, a Whakaata Māori, me he kupu whakatūpato ki te hoariri

Hei tā tētahi Kaihoe o Whakaata Māori a Mataia Keepa, “Kāore he rōpu ka pātata mai ki a mātou. Anei au e kia ana ki a Te Ururoa; whakaarohia tētahi whakautu mo te kapa ka tae whakamutunga mai, nā te me ko rātou ka tae whakamutunga mai.”

Ko Mana Maori a runga, nāna nei i timata pai. He mea āwhina rātou na te pakaru o te hoe a Whakaata Māori

I whai hua a Reipa ahakoa ngā ihupukutanga, ā, ko te wā tuatahi mō te waewae tapu a Kris Fa'afoi i eke tangaroa ana.

“I don't know why I got a mention but its good, its good fun,” hei tā Fa'afoi.

Nā wai rā, i whakaihuwaka a Mana Māori i te rēhi tōrangapū tuatahi

“To be able to turn around, and for the people to know that Mana Māori are here standing in the day, standing in the night,” hei tā Harawira.