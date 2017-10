Ex Kiwi calls for inclusion of the Māori team in the Rugby League World Cup

Kei te whakapono a Tawera Nikau, kaiwhiriwhiri mā te kapa Kiwi me uru te kapa Rīki Māori ki te Ipu o te ao.

Ko ngā ture ka whakaaetia te hūnuku i ngā tīma nui o te ao, ki ngā motu iti pērā i a Te Moananui a Kiwa.

Kua whakararua kētia te Ipu o te ao e ngā ture whakaae. E whakapono ana tētahi kāpene Māori o mua, kua tae te wā kia hoki anō ai te kapa Maori ki te tōnamana.

“Kei te mōhio tātou he kapa ka tāea, he kappa Māori anō hoki ka tāea te tākaro pērā a Tonga, o a Hāmoa, me Whīti. Ka tonoa tēnei e au,” nā Nikau.

Hei tā te heamana o Riiki Māori a John Devonshire, me aro atu a Aotearoa me Ahitereiria ki ngā painga mo nga kaitākaro iwi taketake.

Mēnā rānei he uri nō Te Moananui a Kiwa, ā ka kore koe e eke ki ngā Kwi, ki ngā Kangarū rānei, ka tāea e koe te hoki ki reira. Ki te raki, kit e kore koe e eke ki tīma o Piritana Nui, Ingarangi rānei, ko Airani, ko Kotirana, ko Wēra hoki e whiriwhiria,” nā Devonshire.

Hei tā Nikau ma te whakatū i tētahi kapa Māori ka whai hua ngā kaitākaro Māori me te ao riiki whānui i Aotearoa.

“Nōku te maringanui he mea arahi nāku te kapa Māori mō te Ipu o tea o rua mano. Ki au he wāhi tō te kapa, nā reira me tono,” nā Nikau.

Neke atu i te rima rau tāngata e matapaetia ana ka tae ki te whakataetae Rīki Māori ā motu.

“Ko te whanaketanga o te kēmu te take.E rangapū kī Aotearoa e kī ana i ngā kaitākaro. Hei ēnei rangi whakataa he whakataetae Māori e tū ai, tekau mā rima ngā tīma e tātāwhai ana ki Rotorua,” nā Nikau.

Tekau mā whitu tau te wā whakamutunga i tākaro i te kapa Māori ki te Ipu o te ao. He hua tō te urunga mō ngā tamatāne Māori, ahakoa he uaua te kite.