E tautoko ana ngā kaitākaro whutupōro wahine o Whakarewarewa kia utuhia

Wha tekau mā rima mano te nui o te pūtea ka whakawhiwhia ki ngā mātanga kaitākaro whutupōro wāhine, ā, mo ngā kaitākaro whutupōro wāhine o te karapū o Whakarewarewa he tūahuatanga tēnei e whakararata mai i te hunga wāhine ki tēnei tākaro.

Ki tā Te Maiau Houlthan, kaitākaro mo Whakarewarewa, “he huarahi roa kua takahia e te wahine ki roto i te whutupōro i tēnei wā kua tūwhera ngā ara mo rātou kia noho tēnei hākinakina hei tūnga mahi. E hia kē nei ngā tau kua utua ngā tāne mo te mahi ōrite anei ngā wahine e na ngā tonu te whai i te ara ōrite engari kārekau aua momo rawa i roto i te hākinakina, mā mātou”. Koinei te tau tuarua kua uru a Whakarewarewa ki roto i te whakataetae whutupōro wahine ā-rohe o Te Moana a Toi.

I tēnei rā, ko to rātou hoariri ko Rangataua. Mō Whakarewarewa kei te mōhio rātou ki ngā huarahi e wātea ana ki o rātou kaitākaro wāhine. Ki tā Ronald James te kaiako mo te kapa wāhine o Whakarewarewa, “Mōku ake he mea mīharo, whakahirahira i tēnei wā e rua wā mātou kōtiro kei te tākaro ki Hāpani, mo rāua ehara i te mea i te wātea tērā huarahi i mua i te whakataunga kia utu te wahine, ka pai tērā mo a tātau kotiro kei te piki ake he tūahuatanga e pupuri i a rātou ki ngā hua nei, ka mīharo”.

I tēnei wā toru tekau ngā kaitākaro wāhine mātanga o Aotearoa kei te utuhia. “Kei te kaha tautoko ahau i aua momo āhuatanga i te mea he nui ngā mahi e mahi tonu ana mātou i waho atu i te hākinakina nei, e nā ngā tonu ana mātou ki te whai i wā mātou ake mahi i waho i te hākinakina, te whakatipu i wā mātou tamariki, te mahi i ngā mahi o te kainga, nō reira he mea nui e whai wā tonu ana mātou te tākaro i te hākinakina me te kore utu noa iho, nō reira he mea nui, he mea whakahirahira kāti me whakanui ai tātau” ki tā Houlthan. Neke atu i te rua tekau mā toru tau whai muri i te utu tuatahi o ngā kaitākaro tāne ki roto i te whutupōro, kātahi anō kia whai wāhi ki o tātau kaitākaro wahine.