E hono ana ngā mātanga hākinakina i te whawhai i te mate repe tātea

Ko te pae tawhiti, whaia kia tata koira te ngako o te kaupapa ā te tokorua o ngā mātanga hākinakina tawhito a Wanye Shelford rāua ko Jenny-May Clarkson. Nō te rangi nei i whakatū ai e Te Tumu Repe Tātea ō Aotearoa i tā rātou reihi eke pahikara ki te papa reihi ō Hampton Downs ā atu i te rua rau tāngata i tae atu ki te tautoko i te kaupapa.

E whakatairanga ana e te ika ā whiro whitupōro a Wanyne Shelford kia huri kōaro te whakāro ā te tāne Māori.

Ko ta Shelford, "Me tū tōtika ā me kaua e mataku ki te haere ki te tākuta he mea nui tērā. He mataku tō te nuinga ki te whiwhi i ā rātou i te whakautu, e mataku ana hoki i te arohaehae tōngātiko engari ka taea te whiwhi i te PSA hēoi kaore tērā i te whakatau mutunga, me mārohirohi te tāne Māori mā ō tātou hoa wāhine me ā tātou tamariki hoki."

Ko tā Te Tumu Repe Tātea ō Aotearoa he kotahi i te tekau mā toru ō ngā tāne ka pāngia e te mate repe tātea i mua i te whitu tekau mā rima te pakeke. Ko tā Shelford he māmā noaihi te mīmiti haere i aua nama, "E ahu mai ana nō roto i ā koe, māu anō te tikanga me te whakatau ki te tiaki iā koe i te tuatahi i mua mai i tō aronga ki ō tamariki i te mea ki te kore koe i reira mō rātou he aha te take o te whānau tamariki ā whakatipu whānau? He tokomaha ō ngā tāne e mate wawe ana nā te kore haere ki te tākuta."

E ai ki te Manatu Hauora o Aotearoa, ko te mate repe tātea te mate mōrearea rawa atu ki ngā tāne. E toru mano ka rehitatia e ono rau ka mate ia te tau.

Ko tā Jenny-May Clarkson, "Nui rawa tēnei kaupapa ki au, i pā mai tēnei puku mate ki taku father in-law, kaore e kore ka pā mai ki taku hoa rangatira ko te mea nui ki ahau ko ōku tamariki, anei ko tēnei tamaiti me tērā tamaiti ā ko tēna te take kei konei au ki te tautoko i te kaupapa nei."

E matapaetia ana e Te Tumu Repe Tātea ō Aotearoa kia kohi i te kotahi rau mano tāra kia whai huarahi hōu ki te tautohu i te mate repe tātea.