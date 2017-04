E hīkaka ana ngā kaitākaro Poipapa o Aotearoa ki te tuki i tētahi toa nō Hāpani, i a Naoyuki Shimizu ki te taiopenga Masters Games ki Tāmaki Makaurau. He kaimētara Orimipia a Shimizu, ā, ko te kōrero, ānō nei he O Pango i te whutupōro te whakaute mō Shimizu ki te ao poipapa.

He momo kōtuku rerenga tahi tēnei kaitākaro. Ahakoa kua hanga pakeke ināianei, ka tākaro tonu ia kia toa.

E ai ki a Shimizu, "Kei a mātou ngā kaitākaro kia eke panuku. He kapa toa i tae ki konei, engari kua tutuki mātou."

Hoa mai, hoariri mai, ka mīharo tonu te tokomaha o ngā kaitākaro o tēnei whakataetae i a Shimuzu. E mārama ana a Poipapa Aotearoa, nō rātou te maringanui i tana āwhina i ngā tētēkura o te motu.

Hei tā te Kaiwhakahaere o Baseball NZ a Ryan Flynn, “He's an ambassador for the World Masters Games. He's moved his children here to help us build the game of Baseball. That's like Richie McCaw moving to the Domonican Republic to help them build the game of rugby.”

E ai ki tētahi Kaitākaro a Lar Aerenga, "Naoyuki's gonna bring some more international players, there's no doubt about that. We're very lucky to have players like Naoyuki."

E ai ki te whārangi ipurangi o te tauwhāinga World Masters, koia te Dan Carter o te ao poipapa. He āhuatanga tauhōu katoa ki a Shimizu.

"Whakamā katoa au i te ritenga ki a Dan Carter. He maha ngā wā kua eke au ki te taumata o Hāpani. Ko te take i tae mai nei, kia whakamōhio, kia whakawhānui hoki i a poipapa. Nā reira kei te ihu oneone au. He mīharo te whākina ko Dan Carter ahau i te ao poipapa."

Hei tā Aerenga, “We're very luck to see players like Naoyuki, it's really nice to have Naoyuki here. I just wish Naoyuki was playing in my team.”

Kei te miharo hoki a Shimizu i te kōunga o ngā kapa, o ngā tīma kua tae mai i Ahitereiria, i Amerika, i Āhia hoki.

"He kaitākaro kaitā, he kaitākaro kaha ki te karawhiu tō Howick-Pakuranga. He kapa pai rātou anō nei he mihini."

E whā o ngā tākaro e rima kua toa i te tima o Shimizu, ā he tūranga pai kia eke ai rātou ki ngā whiringa whāiti hei ngā rā whakatā.