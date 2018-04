E anga whakamua ana te kapa Kabaddi wāhine

No tainahi nei tōpū mai ai te kapa Kabaddi Wāhine o Aotearoa ki Takānini ki te whanake pūkenga, Kua eke ki ētahi taumata ikeike o te ao i roto i ngā tau, inainei kei te whātoro atu ki ngā whakataetae ngaio.



Hei tā Elizabeth Motu, kaitakaro o Aotearoa, "ko te manako o te rōpū o Aotearoa kia whanakohia i ēna o ngā āhuatanga o roto i te kēmu, ngā pūkenga katoa kia tae atu tātou ki ēra o ngā whakataetae."

Ko te tuatahi o ngā whakataetae e kōrerohia nei ka tu ki Singapore hei te Hōngongoi e tu mai nei.

Ka haere rātou ki Singapore mo te tūpono ka uru ai ētahi ki ngā kapa ngaio o te ao. "heoi anō ko te tumanako, mai i ēra whakataetae ka tīpakongia ngā kaitakaro e rua kia tae atu ki ēra o ngā whakataetae", te kī ā Motu.

Ka mutu, he āhuatanga hou e whanga ana ki rātou i Singapore, hāunga anō te pūtea. Hei tā Motu anō, "he āhua rerekē ēnei ngā whakataetae o waho ki ngā whakataetae o roto. He nui rawa te pākete pūtea i ngā whakataetae o roto, ā whare."

Tētahi atu kaupapa o te hui ki Takānini ko te whakawhānui i te puna kaitakaro. Atu i ngā ika-ā-whiro o te kapa o Aotearoa, i tae hoki atu tētahi tira wāhine nō Te Awamutu. Ka mutu ko ētahi he tauhou rawa ki te Kabaddi.

Ko tētahi ko Mihiwaatara Hohepa, nō te wiki kua pāhure tonu ōna hoa tono atu ki a ia takaro ai. I mahue noa ia ki ngā whakaharatau, na whai anō kua āmaimai noa ia i tōna tirohanga tuatahi ki te hākinakina Kabaddi.

Ahakoa te āmaimai kei te nanaiore tonu ngā tore-kai-huruhuru ki ngā painga o te kēmu nei.

Hei tā Hohepa anō, kāore e kore e ngākau hihiko ana ētahi kia whai wāhi atu ki ngā haerenga ki tāwahi ki reira takaro ai.

He āhua hanumitanga whutupōro, bullrush me te tiggy, nā whai anō ko ētahi o ngā kaitakaro o mua o Aotearoa he kaitakaro o mua o Ngā Mamaku, o ngā Rarauhe Kiwi hoki. E ai ki a Hohepa tonu he kaitakaro o te kapa takiwhitu Mamaku i tōna tīma itainahi nei.

E tere tipu ana te ao hākinakina wāhine i Aotearoa, mā te aha pea i tētahi huarahi anō.