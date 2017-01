All Black Sevens remind former coach Tietjens of their class

Ko te rā tuatahi o te whakataetae whutupāoro takiwhitu ā-Ao ki Te Whanganui ā Tara, ā, i tūtaki atu te kapa Ōpango takiwhitu i tā rātou Kaiako ō mua, i a Gordon Tietjens me tana kapa hou o Hāmoa.

I timata pai a Aotearoa, ā, i whai piro te Kāpene a Scott Curry, rāua ko Sherwin Stowers

Ko Curry anō tērā i puta te ihu o ngā Ōpango kia rua tekau mā tahi ki te kore ngā tatau.

Tae noa atu ki te wahanga tuarua, kātahi anō a Hāmoa ka oho. Ko Alamanda Motuga i whai i te piro tuatahi mo tōna tīma.

Me tatari a Tietjens inaianei ki tētahi rā anō hei turaki i tana kapa ō mua. I to ngā Ōpango Takiwhitu wikitoriahia he toru tekau mā toru ki te whitu.

Hei tā Rocky Kahn - Ōpango Takiwhitu, "Every teams pretty tough in this competition now. We just got to make sure we come in with the right mind-set and hopefully we do well in the game."

I pāki kēmu atu, iriiri a Āmerika i a Wīwī, he ōrite ngā tatau whakamutunga ki te rua tekau mā tahi. He pai kē atu a Awherika ki te tonga i a Hāpani, i tūraki hoki a Whīti i a Ahitereiria i muri i tā rātou noho whakamuri.