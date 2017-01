14th Annual Touch Tournament for Ngāti Whātua

E whakanui ana a Ngati Whatua ki Orakei i ta ratou tonamana pa whutuporo tuawaru ki Okahu. Tekau ma wha nga whanau a-kapa e kaha tonu ana ki te hapai i tenei kaupapa a-iwi, me te whainga nui ia kia whakakotahi ai ngā uri i te wā raumati.

He tūkotahi nā ēnei kaitakaro o ngā reanga katoa i runga i te manawa whakahī. He manawataki tā ētahi e whakanui ana i ngā tātai hono me ngā kai-tākaro pā whutupaoro toa o Ngāti Whātua ki Orākei kua whakakotahi mai ki Te Whanga o Kahu.

E ai kit e Kaiwhakahaere o te Whakataetae a Anahera Morehu, “Ko te whanaungatanga. Ko te whakawhanautanga te mea nunui rawa atu. Ko tenei te wa harikoa mo matou katoa o te whanau o Orakei o etahi atu o te whanau o Ngati Whatua ki te haramai ki te takaro ki te kite i a matou, koina noaiho he mama tera.”

He rerekē tēnei hui mō Ngāti Whātua ki Orākei ake, he kapa ka whakakanohi i tēnā whānau, i tēnā whānau kua roa e whakataetae ana i ēnei momo mahi.

Hei tā Tetahi mema o Ngāti Whātua a Wyllis Maihi, “Ia te tau, ia te tau ka hoatu te rakau ki tetahi atu whanau, a, ma ratou te whakataetae e whakarite. Ko matou o te whanau Maihi, he hononga ki ta matou matua keke a Peter Maihi.”

Ko Peter Maihi tētahi o nga poutokomanawa o Ngati Whātua ki Orākei, nāna nei ngā hui maha i whakahaere huri noa atu i Tāmaki Makaurau. Engari, ka noho tōnā ngākau ki konei.

“Ko tana kaupapa he toa, he toa, he tino toa e pa ana ki te hakinakina, ki te whakaora tinana, mē ērā atu te wairua,” hei tā Morehu.

Mātua rā ko te whanaungatanga te kaupapa o te tātāwhāinga nei, ā he rā e kitea ai te nui o te tangata e mahi pārekareka ana.

“He tino whakataetae kei te haere. Ahakoa he kaupapa whānau, ka tū te puehu ki waenganui i ngā whānau katoa,” hei tā Maihi.

Nā wai rā he kapa i toa ai te whakataetae, engari, ko te maumaharatanga ki a Peter Maihi te toa o te rā.