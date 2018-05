World Asthma Day

Mā te waiwai haere i te kainga e tāea ai te whakangāwari haere i te mate huango.

Ko tā Richard Beddie kaiwhakahaere o Exercise NZ, "me whai mātauranga te hunga mo tēnei mate me te ako me pehea te whakahaere i te mate huango. Ko te tino makariri he mea āwangawanga me te whare māku."



He momo mate ka tāea te whakahaere ahakoa e rerekē ana mo tēna me tēna, ā ka hura mai ai i ngā tini āhuatanga hoki.

He ai ki ngā rangahau a Statistics NZ kotahi i te tokorima o ngā tamariki Māori ka mau i te mate huango, toru ira kati whitu paiheneti o te hunga e mau i te mate huango ka tae atu ki te hōhipera ā whitu tekau ngā tāngata ka mate i te mate huango ia te tau ki Aotearoa nei.

He ai ki tēnei māmā a Pine August-Tiatoa kua titia te taumaha o tēnei mate ki runga i ā ia me tōna whānau, "E kore tāea e au te hā ki roto, e kore tāea te mahi hākinakina, e kore tāea te haere mā runga waka me ngā matapihi ki raro. Ka moe au me te whakatūwhera i ngā matapihi hei te wā hōtoke hoki. Kei taku tamaiti te mate huango, ā ka whakapāwera rawa atu ki ā ia. I roto i te hōtoke ka haria atu e mātou i ā ia ki te hōhipera kia eke ia i te mihini mahū."

He maha ngā hua o te whakapakari tīnana. Ko tā Beddie anō, "Mā te whakapakari tīnana ka āhei te hunga ki te whakahaere i to rātou mate huango."

Mā te āhukahuka wawe mai i ngā tohu ka tāea te whai i te rongoa tika.