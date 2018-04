The Wizard of Otāhuhu

He ai ki te kōrero o tēnei kaiwhakāri ā Braddy Peeti he pīrangitanga nui to te ao whakāri mā te hunga Māori, tangata pāsifika hoki. Ko tāna hoki me kauaka e mataku.



Ko tā Peeti, "whaia i te iti kahurangi me te whakatō to katoa hēoi me pukumahi, koira ko te ahua o tēnei momo mahi. Ko te hunga Māori tangata pasifika hoki."



Ko tā Peeti e rima tekau ngā kaimahi katoa o te whakāturanga oTe Ruānuku o Otāhuhu ā kei te whakarite mai rātou kia eke te whakāturanga nei ki taumata kē. He whakāturanga whakahirahira tēnei mōku i te mea ka nui taku aroha mo tēnei whakāturanga."



Ko Alison Quigan rāua ko Troy Tu'ua ngā kaitohutohu o te whakāturanga. Mai te tau rua mano tekau mā wha i mahi tahi rāua me ētahi atu whakāturanga nā te pūtea taunaki ā te poari o Māngere me Otāhuhu. I tēnei tau ko te Ruānuku o Otāhuhu.

Ko ngā pukenga nui o te katoa te mea mīharo ki tēnei o ngā whakāturanga me te kaha hoki o te hunga tamariki. Ko ngā whakareanga katoa o te whakāturanga nei e mahi tahi ana te mea motuhake."



Ko te poari o Māngere me Otāhuhu e kaha taunaki i ēnei momo whakāturanga kia āhei te pikinga o te tokomaha ki rō hāpori ki te whakamahi i ēnei mahi toi.



Ka mutu mai te whakāturanga nei ā te Rātapu te rua tekau mā waru o tēnei marama.