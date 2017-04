Wharekura students thrive dispite decile rating

He kura rawakore i Rāhui Pōkeka, ara Te Wharekura o Rakaumangamanga kua kake ake i te tihi o nga whakamātautau matauranga. He kotahi rau paihēneti i tutuki e te kura nei ki te pae tuarua NCEA.

E whakatīnana ana ngā ākonga i Te Wharekura o Rākaumangamanga i te tongi a Kiingi Taawhiao arā, 'Kotahi te kohao o te ngira e kuhuna ai te miro ma, te miro pango, te miro whero. I muri kia mau ki te aroha, ki te ture, ki te whakapono.'

Hei tā tētahi Mema o te Rūnanga i Te Wharekura o Rakaumangamanga a Huirama Matatahi, “Ko te Kiingitanga noaiho kei te matamata o te arero, kei te matamata o te whakaaro. Me te āhua o te tuinga me kī. Te tuhinga o ngā miro e kuhuna ai ki roto ki te ngira kotahi, koiā hoki rā ko te Kiingitanga me ngā mātāpono e mātāponohia nei e tēnei kura.”

I angitū ā rātou tauira tau tekau mā rua katoa nā rātou i whakatutuki te whakamātautau NCEA taumata tuarua i tērā tau. E ai ki te tumuaki tuarua i te wharekura, i ahu mai ngā pukenga a ngā ākonga i ngā marautanga Māori.

E ai ki te Tumuaki Tuarua a Rangimarie Mahuta, “E ngana ana mātou te tuku i te tamaiti kia Māori i roto i tana ao, kia Māori tana reo, he arero Māori tōna, ko ngā tikanga Māori. Tere waia, tere mau ēnei tamariki ki ngā mahi haka me ako kupu, me mārama kupu me wānanga, me tautoko whānau.”

E rua tau ki muri i whakamātautauhia e te kura te huarahi whakaako e kī ana Modern Learning Environment, mā ā rātou tauira tau whitu me te waru. Kua tūwhera tētehi wharenui whakaruruhau hōu ko Korotangi tōna ingoa hei poipoi i ngā tauira ki rō rūma kotahi.

Hei tā Matatahi, Mema, “Koianei manu ko ngā kaitiaki o te waka o Tainui, i te terenga mai i Hawaiiki ki konei. Ko te Hokioi koinei te whare o mua, kua tū mō ngā tau e whia nei, he manaaki nei, he poipoi nei, he whāngai atu nei me ōna me kī pīpī, otia i ngā tamariki, ka mutu, kua tatū mai a Korotangi, kua tatū mai a Poho-i-Tere hei āwhina i te kaupapa o te whāngai i ngā akoranga.”

Ea I ki a Mahuta, “Kua roa ā tātou tūpuna kua roa tātou e noho wharenui pēnei. Ko te painga o ēnei momo whare ki ahau nei. Ko te nui o ngā māhita ki ngā tamariki.”

Ka whai wāhi ngā tauira takawaenga whitu tekau ki tō rātou ākomanga hōu hei te wāhanga hōu.