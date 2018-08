Wharekahika locals against new Port development

Kua mea ake Te Rūnanganui o Ngāti Porou (TRONPNui) ki te hau kāinga o Wharekahika e whakahē mārika ana i te mahere kia tū he wāpu hou, ma rātou anō te whakatau. He kotahi rau neke atu ngā tāngata i tae atu ki te hui i Hinemaurea i te Rātapu, ā, he petihana whakahē tata eke i te wha mano waitohu i tuku atu ki Te Rūnanganui.



Kei te kaha whakahē te iwi kainga kia tū hē wāpu hou ki konei ki Wharekahika.

Ko tā Louina Houkamou o te Hunga noho "We don't want a port in Hicks Bay, I don't want a port here in Hicks Bay. Why would I want to destroy this beautiful pristine piece of land which we've got which is very rare in New Zealand."

Ko tā Vania Subritzky "it's too much of a risk environmentally, it's our kapata kai it's the way we feed our families our manuhiri (visitors)."

Ko tā te Heamana o Te Rūnanganui o Ngāti Porou "kua rongo au I ēra aue. ētahi o te ahi kā, kaore I te whakaae ētahi kei te whakaae engari kei te kōkiri tonu tēra āhutanga."

Na Te Runanganui tētahi rautaki i tuku ki te Karauna i te timatanga tau, hei rongoa mo te kawe rākau ki tēnei moka. Ko te whakapae a tētahi kaipupuri whenua ka heke te utu kawe rākau i te wha tekau ōrau ina ka whakaae te wāpu hou.

Ko tā Ani Pahuru Huriwai, Māngai Rohenga, Wharekahika

"Ae kāore e kore ko te mahi paina, ara te ngahere, kei reira he mahi ano hoki mo ngā whanaunga, engari i roto o Wharekahika ehara tēra i te mahi nui i roto i taua rohe engari ko te mahi mānuka, mīere, ēra mahi koira te oranga o roto o Matakaoa i tēnei wā."

Kua oti kē tētahi arotake tōmua e Ngati Porou Holding Co o Te Rūnanganui. Inaenaei ko te hiahia kia rangahau arotake matua i te taha o Eastland Port me te te kamupene whanaketanga whenua a Terrafermah.

Ko tā Pahuru-Huriwai "Kaore mātou i te paku rata, kaore Te Rūnanganui i te paku rata ki a rātou [Terrafermah] engari kei roto i ngā āhuatanga o te ōhanga me to rātu hiahia kia noho tahi - ehara i te hiahia - nā te rēhi o Terrafermah kua ahua mau ki rō hīnaki i tēnei wā."

I wero te Rūnanganui e te haukainga mo tā rātou karo i te hapori, ina koinei tētahi o ngā hui e rua kua haere i ngā marama tekau ma waru, ahakoa i tīmata tēnei kaupapa he rua tau ki muri. Inaenaei ka tū he hui ia marama kia noho mana ai te haukainga.