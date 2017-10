Whānau Ora review priority for Government's first 100-days

Ko Reipa tēra i hīkoi ki te whāriki whero ki te hui tuatahi mō te Rūnanga Kawanatanga hōu, ā, ko tētahi kaupapa matua i whiriwhiri i te rā nei ko te aronga whakamua mo te kaupapa o Whānau Ora i ngā rā kotahi rau o te Kāwanatanga e haere ake nei.

Ko Reipa tēra e para ana i te ara ki te hui Rūnanga Kāwanatanga tuatahi, ko Whānau Ora tērā kei te aroaro o te hui.

Ko tā Te Minita o Whānau Ora a Peeni Henare, "A te wiki e tu mai nei ka noho te whare ā ko reira mātou e whakamana to mātou perēne mo ngā rā kotahi rau."

Ko tā Henare hiahia kia arotaketia te kaupapa o Whānau Ora a ngā rā kotahi rau nei. He take i kaha tautokotia e Reipa i mua i te kōwhiringa pōti.

"Ko reira ka kitea atu ka pēhea nei mātou e whakapakari ake i te kaupapa ka pēhea ngā nekeneke o te kaupapa, ēngari ka pūmau tonu mātou ki ngā poutoko manawa o te kaupapa."

Itaenihi ko tā Kahurangi Tariana Turia ki a Te Kāea, i te orokohanga o te kaupapa kīhai ia i mōhio ka wetea ake te kaupapa i te Minita Whanaketanga Māori.

Ko tā te Pirimia a Jacinda Ardern, "I imagine they will continue to work closely together too. In my mind utilising all of the skills in our Ministry to make sure that we further issues like Whānau Ora, but general Māori Development issues, I want to use everyone."

Ko tā te Minita Whanaketanga Māori a Nanaia Mahuta, "Pai ana kia waihotia tēra ma Peeni Henare hei kawe na runga i te tino mōhio mēnā ka āta tititro ki ētahi atu o ngā kōpaki me ngā pūtea ki reira kia riro mai ki te hāpai ki te tautoko i tēra kaupapa."

Ko tētahi aronga matua mo Henare he whakawhānui i te puna pūtea Whānau Ora ma te pūtea tautoko o ngā tari atu o te Kāwanatanga.